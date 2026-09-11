Teška nesreća u Francuskoj: Vlak iskočio iz tračnica, raste broj ozlijeđenih

Broj ozlijeđenih u željezničkoj nesreći u Francuskoj, gdje je između Rouena i Caena na sjeveru zemlje vlak u petak navečer iskočio iz tračnica, popeo se na 44, kazale su francuske vlasti i željeznički operater, nakon što je ranije objavljeno da je ozlijeđeno oko 20 osoba.
Jedna od ozlijeđenih osoba je u kritičnom stanju te je evakuirana helikopterom, kazao je novinarima lokalni čelnik, odnosno prefekt Jean-Benoit Albertini.
U vlaku je bilo 180 putnika, a iz tračnica je iskočio u blizini grada Cléona u Normandiji, objavio je francuski ministar prometa Philippe Tabarot na društvenoj mreži X.
Vlak je iskočio iz tračnica nakon što se sudario s neidentificiranim predmetom, kazao je glasnogovornik francuske policije.
Državni željeznički operater SNCF je kazao da je u tijeku istraga radi utvrđivanja uzroka nesreće.Na mjestu nesreće nalazi se 140 vatrogasaca koji pomažu ozlijeđenima i putnicima, dodao je.
Lokalne vlasti su savjetovale građanima da izbjegavaju to područje.
Željezničke linija između Rouena i Caena te Caena i Le Havrea su suspendirane, a umjesto njih će biti uvedena zamjenska autobusna linija, kazao je SNCF.