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Teška nesreća u Francuskoj: Vlak iskočio iz tračnica, raste broj ozlijeđenih

M.Či./Hina

11.09.2026 u 23:53

Francuska policija, ilustracija
Francuska policija, ilustracija Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra
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Broj ozlijeđenih u željezničkoj nesreći u Francuskoj, gdje je između Rouena i Caena na sjeveru zemlje vlak u petak navečer iskočio iz tračnica, popeo se na 44, kazale su francuske vlasti i željeznički operater, nakon što je ranije objavljeno da je ozlijeđeno oko 20 osoba.

Jedna od ozlijeđenih osoba je u kritičnom stanju te je evakuirana helikopterom, kazao je novinarima lokalni čelnik, odnosno prefekt Jean-Benoit Albertini.

U vlaku je bilo 180 putnika, a iz tračnica je iskočio u blizini grada Cléona u Normandiji, objavio je francuski ministar prometa Philippe Tabarot na društvenoj mreži X.

Vlak je iskočio iz tračnica nakon što se sudario s neidentificiranim predmetom, kazao je glasnogovornik francuske policije.

Državni željeznički operater SNCF je kazao da je u tijeku istraga radi utvrđivanja uzroka nesreće.Na mjestu nesreće nalazi se 140 vatrogasaca koji pomažu ozlijeđenima i putnicima, dodao je.

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Lokalne vlasti su savjetovale građanima da izbjegavaju to područje.

Željezničke linija između Rouena i Caena te Caena i Le Havrea su suspendirane, a umjesto njih će biti uvedena zamjenska autobusna linija, kazao je SNCF.

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