Teška nesreća u Francuskoj: Vlak iskočio iz tračnica, raste broj ozlijeđenih

Jedna od ozlijeđenih osoba je u kritičnom stanju te je evakuirana helikopterom, kazao je novinarima lokalni čelnik, odnosno prefekt Jean-Benoit Albertini.

U vlaku je bilo 180 putnika, a iz tračnica je iskočio u blizini grada Cléona u Normandiji, objavio je francuski ministar prometa Philippe Tabarot na društvenoj mreži X.

Vlak je iskočio iz tračnica nakon što se sudario s neidentificiranim predmetom, kazao je glasnogovornik francuske policije.

Državni željeznički operater SNCF je kazao da je u tijeku istraga radi utvrđivanja uzroka nesreće.Na mjestu nesreće nalazi se 140 vatrogasaca koji pomažu ozlijeđenima i putnicima, dodao je.