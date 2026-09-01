nema napretka

Nestao iranski uranij dovoljan za deset nuklearnih bombi, inspektori već godinu dana nemaju pristup

Bi. S. / Hina

01.09.2026 u 22:45

Iranske rakete
Iranske rakete Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
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UN-ovo nuklearno nadzorno tijelo nije ostvarilo napredak u Iranu jer još nema pristup nuklearnim lokacijama, navodi se u utorak u povjerljivim izvješćima u koja je Reuters imao uvid

Međunarodna agencija za atomsku energiju poslala je izvješća državama članicama uoči sastanka Upravnog odbora IAEA-e sljedeći tjedan.

Izvješće o Iranu pokazalo je da ponovno nije bilo napretka. Inspektori se još nisu vratili na nuklearne lokacije koje su Sjedinjene Države i Izrael bombardirali u lipnju 2025.

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IAEA procjenjuje da je Iran prije tih napada imao 440,9 kilograma uranija obogaćenog do 60 posto čistoće, što je mali korak do 90 posto potrebnog za oružje. IAEA procjenjuje da je to dovoljno materijala, ako se dodatno obogati, za deset nuklearnih bombi.

Nije poznato koliko je materijala ostalo nakon bombardiranja.

'Prošlo je više od godinu dana otkako je agencija izgubila kontinuitet saznanja u vezi s prethodno prijavljenim zalihama LEU-a (nisko obogaćenog uranija) i HEU-a (visoko obogaćenog uranija) obogaćenog do 60 posto u prijavljenim nuklearnim postrojenjima koji su pogođeni u napadima u lipnju 2025.', navodi se u izvješću.

'Nedostatak informacija o ovom nuklearnom materijalu i pristup objektima za njegovu provjeru pitanje je koje izaziva zabrinutost za širenje nuklearnog oružja... i treba se riješiti s najvećom hitnošću', naglašava IAEA.

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