Zagrepčanima voda po istoj cijeni? Još je nekoliko koraka do ključne odluke

Napominju da se u Zagrebu cijene vode nisu mijenjale više od četiri godine, od kada je na vlasti aktualna gradska uprava, te da se neće mijenjati ni u 2026. godini.

"Zahvaljujući našoj odluci da raskinemo koncesijski ugovor za pročistač otpadnih voda, sada smo u poziciji usmjeriti novac koji je ranije išao koncesionaru u pokrivanje rasta troškova poslovanja te u dodatna ulaganja u vodnu infrastrukturu”, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Prijedlogom cjenika ujednačava se i način izračuna cijene vodnih usluga između različitih kategorija poslovnih korisnika, sukladno Vladinoj Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga, dodaje se u priopćenju.