Zagrepčanima voda po istoj cijeni? Još je nekoliko koraka do ključne odluke

M.Da./Hina

15.11.2025 u 13:14

Zagrepčani bi vodu trebali plaćati po istoj cijeni kao i dosad
Zagrebačka Vodoopskrba i odvodnja (ViO) uputila je u javno savjetovanje prijedlog novog cjenika vodnih usluga, prema kojemu računi za vodu građanima Zagreba neće rasti ni u sljedećoj godini, priopćeno je u subotu iz Grada Zagreba

Napominju da se u Zagrebu cijene vode nisu mijenjale više od četiri godine, od kada je na vlasti aktualna gradska uprava, te da se neće mijenjati ni u 2026. godini.

"Zahvaljujući našoj odluci da raskinemo koncesijski ugovor za pročistač otpadnih voda, sada smo u poziciji usmjeriti novac koji je ranije išao koncesionaru u pokrivanje rasta troškova poslovanja te u dodatna ulaganja u vodnu infrastrukturu”, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Prijedlogom cjenika ujednačava se i način izračuna cijene vodnih usluga između različitih kategorija poslovnih korisnika, sukladno Vladinoj Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga, dodaje se u priopćenju.

“ViO ispostavlja račun koji se sastoji od cijene vodne usluge i od naknade za razvoj. Sukladno Uredbi, svaka jedinica lokalne samouprave mora imati jednaku cijenu vodnih usluga, što je novim prijedlogom cjenika postignuto, dok se iznosi naknada za razvoj mogu razlikovati, sukladno razvojnim planovima i odluci svake jedinice lokalne samouprave”, rekao je Marko Blažević, direktor Vodoopskrbe i odvodnje.

Prijedlogom novog cjenika ujednačava se cijena vodnih usluga na cijelom uslužnom području ViO-a, koje obuhvaća gradove Zagreb, Samobor, Jastrebarsko i Svetu Nedelju te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak. Prijedlog će biti u postupku javnog savjetovanja do 11. prosinca 2025.

