Zagrepčane u nedjelju čeka prometni kaos: Zatvara se rotor, centar grada blokiran zbog maratona...Imamo detalje

Zagrepčane u nedjelju čeka prometni kaos. Zbog utrke Zagreb Advent Run u nedjelju će doći do izmjene regulacije prometa užeg gradskog središta, a istovremeno je najavljeno i zatvaranje remetinečkog rotora dok se u ranim popodnevnim satima igra i nogometni derbi Dinamo-Hajduk

Ulica Isidora Kršnjavog , u kojoj su start i cilj, bit će zatvorena za sav promet od 8 sati do 12 sati i 30 minuta.

Zbog održavanja trkačke i hodačke utrke Zagreb Advent Run u nedjelju 16. prosinca doći će do izmjena regulacije prometa užeg gradskog središta, javljaju organizatori.

Ostatak rute utrke policija će početi zatvarati nekoliko minuta prije starta utrke u 10 sati i ostat će zatvoren do 12 sati i 30 minuta, a riječ je o sljedećim ulicama:

Isidora Kršnjavog – J. Žerjavića – Baruna Trenka - Petrinjska – Đorđićeva – Zrinjevac – Amruševa – Praška – Trg bana Josipa Jelačića – Ilica – Krajiška – Kordunska – Primorska – G. Deželića – Krajiška – Klaićeva – Primorska – G. Deželića – Kačićeva – Isidora Kršnjavog.

U periodu od 9.40 do 12.30 sati bit će obustavljen i tramvajski promet središnjim gradskim trgom te će tramvajske linije koje uobičajeno prometuju preko Trga bana Josipa Jelačića prometovati obilazno preko Glavnog kolodvora i nastaviti dalje na svoje trase.

Autobusna linija 118 (Trg Mažuranića - Voltino) će u vremenu od 8 do 12.30 sati prometovati skraćeno i to na relaciji od Voltinog do Ulice Božidara Adžije. Autobusi će sa stajališta u zoni Adžijine i Magazinske ulice polaziti pet minuta kasnije u odnosu na uobičajeni raspored, dok vremena polazaka autobusa iz Voltinog ostaju nepromijenjena.

Utrka ujedno onemogućuje prometovanje turističkog vlakića koji će voziti od 12.40 sati, dok će Veseli božićni tramvaj prvi polazak ostvariti u 13 sati te će dalje prometovati prema uobičajenom rasporedu. Elektro vozila na turističkoj plavoj liniji u nedjelju neće prometovati.

Za nedjelju je najavljeno zatvaranje i Rotora, a u 15 sati se igra i derbi Dinamo - Hajduk.