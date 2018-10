U nedjelju će biti otežan promet kroz širi centar Zagreba, a ovim ulicama se uopće neće moći voziti

U nedjelju 14. listopada tradicionalno će se održati Zagrebački maraton. Njegovo 27. izdanje bit će i najveće do sada po broju sudionika, a trasa će se protezati kroz cijeli centar grada. Zbog toga će promet biti zabranjen od 10 do 15.30 na dijelu gdje će se održati utrke, pa se tako neće moći prometovati od Selske ceste do Dupca, niti će se igdje na tom potezu moći prijeći navedenu trasu

Stoga organizatori mole građane za razumijevanje i strpljenje tijekom tog dana zbog otežanog prometa. Utrka kreće s Trga bana Josipa Jelačića u 10 sati, a sudjelovat će više od 4000 osoba. Ukupan broj prijavljenih za maraton i polumaraton je 3000 te u utrci građana njih preko 1000, uključujući sudjelovanje škola iz Hrvatske.

Trasa maratona je sljedeća: Trg bana Jelačića – Jurišićeva ul. – Draškovićeva ul. – Vlaška ul. – Maksimirska ul. – Av. Dubrava – okret kod križanja Av. Dubrava s Ul. Poljanice, istim putem natrag do Trga bana Jelačića – Ilica – okret na Ilici kod križanja s Ul. Sv. Duh i natrag do Trga bana J. Jelačića, gdje je cilj utrke. S obzirom na to da će promet biti zabranjen duž cijele trase, građani koji žele stići iz sjevernog dijela grada u južni i obratno morat će koristiti zaobilazne pravce. Detalje trase na kojoj će se održavati Zagrebački maraton pogledajte na karti u nastavku: