Zagrebački biciklisti u strahu od 'pauka' i visokih kazni mogu se opustiti, barem zasad. Što im to spremaju?

Zagrebački biciklisti mogu, barem privremeno, odahnuti. Nadležne gradske službe poručuju da s javnih površina do daljnjeg neće uklanjati 'nepropisno' parkirane bicikle, kako to nalaže nova Odluka o komunalnom redu Grada Zagreba. Biciklisti koji svoja vozila ostavljaju na za to nepredviđenim mjestima prvo će dobivati upozorenja, a ako ta privremena mjera ne upali - ide se na sankcioniranje, doznaje tportal

Izmjene i dopune navedene odluke stupile su na snagu na Božić i biciklistima zadale nove glavobolje. U prvim danima 2020. mediji su najavljivali da će na ulice uskoro izaći 'pauci' za bicikle, a predviđene su i kazne za uklonjena vozila - od 700 do 1000 kuna. Koliko je bicikala u međuvremenu uklonjeno? Iz Grada to pitanje preskaču. Novom Odlukom o komunalnom redu predviđeno je da se sredstva za osobni prijevoz - bicikli, romobili i sve slično što pokreće snaga vozača ili elektromotor - na javnim površinama mogu ostavljati samo na 'posebno označenim mjestima'. U suprotnom, 'uklonit će se i odložiti u određeni prostor', a ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od 30 dana, isto će se smatrati napuštenim.

Biciklisti su u javnoj raspravi upozoravali na brojne manjkavosti nove odluke, između ostalog, na nedefinirane oznake za parking te nepoznate lokacije za odlaganje uklonjeni bicikli. Unatoč tome, fantomski propisi usvojeni su na Gradskoj skupštini, a nakon mjesec i pol dana iz Grada još uvijek selektivno odgovaraju na novinarska pitanja. 'Što se tiče uklanjanja sredstava za osobni prijevoz, u idućim danima će se građanima koji ista ostavljaju na mjestima koja za to nisu predviđena, izdavati upozorenja, kao preventivne mjere. Ukoliko takve mjere ne budu imale učinka, započet će se s uklanjanjem navedenih sredstava i kažnjavanjem vlasnika koji ista ostavljaju izvan za to označenih mjesta. U slučaju da dođe do navedenog, prilikom kažnjavanja će svakako biti uzeti u obzir i kapaciteti površina predviđenih za ostavljanje sredstava za osobni prijevoz', odgovorio je tportalu dr. sc. Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba.

U 2020. godini, zaključio je pročelnik Bilić, planirano je povećavanje kapaciteta površina za parking navedenih prometala. Koliko bi parkinga za bicikle moralo biti u Zagrebu? Nije odgovorio na pitanje poštuje li Grad Zagreb čl. 62 nacionalnog Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, koji vrlo konkretno propisuje minimalne parkirališne površine. Primjerice, obrazovne ustanove moraju na svakih pet učenika ili zaposlenih imati po čak dva parkinga za bicikle, kazališta i kino dvorane 10 parkinga na 100 sjedala, bolnice 10 parkinga na 100 kreveta, đački i studentski domovi po šest parkinga na 10 korisnika, a autobusni i željeznički kolodvori nosače za 10 posto dnevnih putnika.

Dovoljno je pogledati mapu gradskih stalaka za bicikle ili obići par gradskih ustanova da bi se ustanovilo kako se propis o minimalnim parking mjestima ne poštuje, iako sve više gradskih ustanova pred svojim vratima postavlja stalke. Takav razvoj događaja pozdravljaju i u Sindikatu biciklista. No s obzirom na to da su novi propisi na snazi - provodili se oni ili ne (!) - i dalje traže odgovore na pitanja koji je protokol uklanjanja bicikala i romobila, kako se dokumentira opravdanost uklanjanja, tko ima službene ovlasti dati nalog za uklanjanje te koja služba i na koji način provodi takve naloge. Što se tiče Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, koliko je njima poznato, velik broj ustanova kojima je Grad osnivač ili vlasnik uopće nema parkirališta za bicikle, neka imaju samo ilegalne spirale, a tek manji dio ima tzv. klamerice, iako ne u propisanom broju.

'Primjerice, Knjižnice Grada Zagreba u protekle dvije godine intenzivnije nastoje osigurati klamerice za sve svoje lokacije, neki izmješteni uredi gradske uprave imaju bar nekoliko klamerica - Park Stara Trešnjevka, Sektor za ceste u Vukovarskoj...- dok škole i bolnice u pravilu nemaju ni približno zadovoljavajuće vrste i kapacitete parkirališta za bicikle', navodi Vladimir Halgota iz Sindikata biciklista za tportal. Upravo je ta udruga uvelike pridonijela razvoju biciklističke kulture življenja u Zagrebu, pomažući kako biciklistima, tako i gradskim ocima u planiranju potrebne infrastrukture. Sada predlaže žurno postavljanje stalaka na 50-ak popisanih lokacija diljem grada.