Tportalov bloger Božić proveo u društvu slovenskih biciklističkih Djedova Božićnjaka na gotovo kilometar nadmorske visine

Bloger Tportala božićne i novogodišnje blagdane proveo je na biciklu. Hladno, ali bez snijega bilo je idealno vrijeme je za planinski pohod. Više i sunca i topline zimi je u gorju. Zanimljiv tradicionalni blagdanski bike event održava se u Sloveniji nedaleko od Zagreba. Iz Sevnice biciklisti kreću prema vrhu Lisci, a potom se spuštaju u dolinu Save. Naravno obučeni u biciklističke Mrazove

Meni je zapravo najteži dio bilo 2 kilometra od Sevnica do naselja Orešje . Hladno jutro u kotlini bez sunca bio je loš početak. Još i nezagrijan i pomalo pospan od blagdanskih navika. Duljeg spavanja i punih tanjura, te slastica. Od naselja Orešje gdje počinje uspon sve je bilo lakše. Doprle su do nas i prve zrake sunca, ali je pomogla i rakija koju je imao uz sebe gotovo svaki biciklist. Sada se lakše diše pomislio sam. Ne, zadugo prvi su usponi bili su teški, ali obilje sunca potaklo nas je sve skupa da još jedan 'Božičkov spust' kako ga zovu, uspije i bude avantura samo takva. Jer osim penjanja kojim biciklisti idu po cesti, slijedi spust po trailovima i uskim stazama koje su osmislili biciklisti.

Od Sevnice do Lisce ima desetak kilometara. Sve je asfalt osim zadnjih tri kilometra koji se vozi po makadamu. Sat i pol trebalo nam je da stignemo na vrh. I do planinarske kuće 'Tončekov dom'. Sve prepuno i biciklista i planinara, te izletnika. Na sam Božić. Uz puno čestitki, bilo je lijepo se okrijepiti i malo odmaknuti od uobičajenog blagdanskog stola. Malo zabave, poklona sponzora i puno fotkanja na prekrasnim visoravnima. Dobro su to osmislili i organizirali članovi bike društva iz Sevnice, kluba Tanin i MTB ekipe Lisca. Bilo je guranja bicikala i uz brdo i niz brdo. No, kretanje i poseban doživljaj su zaista ponekad futuristični i kada boravak u prirodi izgleda kao nestvaran. Ostati doma u toplom domu i zavaljen u fotelji ili 'krepati' od umora. Ali napraviti nešto jako dobro za svoje zdravlje i uz to se još dobro provesti. Dobro, malo i smrznuti. Jer povratak s planine je uvijek teži. Već se malo i ohladite, pa se brže vozite. Idete po dijelovima na kojima nema sunca, dapače sve je prepuno mraza iako je prošlo podne. Zato su dobro došla i mjesta za odmor na kojima je uvije bilo napitaka i vrućeg čaja. Ali i delicija iz ruksaka. Na vrhu u planinarskom domu imali smo svoj prostor i zakusku. Za presvlačenje, ali i druženje.

Bez dobrih rukavica te potkape i nešto za prekrivanje lice na vožnje po minusu nemojte ni krenuti. Brzine kojom se kreću biciklisti oko 25 km/h, pet puta su brži ako ne i više od kretanja hodača. Za to je zaista potrebna dobra oprema. Nije me iznenadilo što sam vidio bicikliste u gojzericama. Malo nespretno za vožnju, ali prvo postaje hladno za prste na nogama i rukama. A pri spustu prekrivanje dijela lica svakako je za preporuku. Naravno odijelo djeda Mraza je još dodatno utoplilo bicikliste, a duga bijela bradica je pak grijala lice. Sve skupa malo i nespretno za vožnju, ali vrijeme je Božića, Nove Godine i Tri kralja.