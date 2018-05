Zagreb ulazi u Imunološki. Oporba: Vi želite upravljati zemljištem

Skupština Grada prihvatila je s 28 glasova 'za' prijedlog prema kojem će Zagreb biti strateški partner Vladi RH za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu (IMZ). Protiv ove odluke bilo je 11 zastupnika, a pet ih je bilo suzdržano

U ugovoru koji se treba potpisati stoji kako bi se obveze prema dobavljačima nakon dokapitalizacije jednokratno podmirile, odnosno ne predviđa se ulazak u postupak pregovora oko eventualnog otpisa dijela njihovih potraživanja zbog velikog broja dobavljača i potencijalne duljine cjelokupnog postupka postizanja sporazuma. Kada se sve transakcije obave, grad bi poput države trebao u vlasništvo dobiti između 48 i 50 posto.

Država u plusu, grad u minusu

Protiv sporazuma grada i države koji bi trebao biti pretočen u ugovor bili su mahom zastupnici oporbe smatrajući da će na ovaj način Zagrepčani dva puta platiti istu stvar te da posao lokalne samouprave nije sanacija tvrtki u državnom vlasništvu.

'Nećemo to podržati jer smatramo da je Imunološki strateški interes i da mora ostati u vlasništvu države. Nema razloga da grad ulazi u vlasništvo. Pobrkali smo lončiće jer se ponašamo kao da država nema 110 milijuna, a grad ima, iako ćemo jednostavnom matematikom doći do toga da ih nema. Gdje god su grad i država zajedno, ima problema; od Apisa preko Sveučilišne bolnice do Arene Zagreb.

Krvni pripravci ne smiju biti predmet trvenja između različitih političkih opcija na razini grada i države. Podsjećam da je u budžetu ove godine bila prodaja gradskog udjela Apisa državi. Za razliku od toga, IMZ nije bio budžetiran', navela je Sandra Švaljek.

Podsjetila je da Zagreb iz godine u godinu sanira dugove u bolnicama jer ne dobiva dovoljno novca od HZZO-a i sad se ponaša kao da ima viška, a zapravo nema novca.

'Nije tu pitanje samo osnivačkog uloga, već i budućnosti i kako će se financirati, a to uopće nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Koliko je IMZ važan, toliko nije u gradskoj nadležnosti. Grad može pomoći na različite načine, ali ovo nije dugoročno održivo', smatrala je Švaljek.

Davor Filipović (HDZ) podsjetio je da je rebalansom proračuna predviđeno 50 milijuna kuna za IMZ.

'Ne mogu prihvatiti to da se grad i država promatraju kao dihotomne pojave. Treba napraviti sve da se IMZ spasi', kazao je Filipović, a Gordana Rusak iz Bandićeve stranke prisnažila je kako 'zdravlje nema cijenu'.