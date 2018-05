'Zagreb je u minusu 385 milijuna kuna, a planira spašavati Imunološki zavod sa 110 milijuna kuna'

Grad Zagreb i Vlada RH, kao što smo već pisali, postigli su dogovor o modelu strateškog partnerstva za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu (IMZ). Prema predloženom modelu, o kojem će se odlučivati na današnjoj sjednici Skupštine, Zagreb bi u prvoj fazi trebao upumpati 110 milijuna kuna u Imunološki

Nakon što Zagreb uloži 110 milijuna kuna postao bi vlasnik od 48 do 50 posto dionica IMZ-a, odnosno isto onoliko koliko bude imala država, dok bi ostalim dioničarima pripalo maksimalno četiri posto. Iako će ova točka najvjerojatnije proći, oporba je još jednom podsjetila na njenu nelogičnost jer smatraju da nije na Zagrebu, koji ima minus u proračunu, da spašava IMZ.

U drugoj, koja uključuje modernizaciju i gradnju novih pogona, država i Zagreb investirali bi dodatnih 300 milijuna kuna. Model strateškog partnerstva predviđa da se do zaključenja dokapitalizacije, odnosno 90 dana nakon potpisivanja ugovora, IMZ financira iz državnog proračuna.

'Prije desetak dana jasno sam rekla svoj stav. Mi ćemo glasati protiv. Ne zato što smo protiv toga da se spasi Imunološki zavod, već zato što državna blagajna ima suficit, a gradska ima deficit. Logika nalaže da spašava onaj tko ima suficit. Uostalom, pokazalo se da tamo gdje su država i grad zajedno, to ne funkcionira dobro, od tvrtke APIS, pa do Arene Zagreb.

Na pitanje hoće li ući u radnu skupinu za izradu Plana gospodarenja otpadom, Mrak Taritaš upitala je koji je smisao radne skupine.

'Što je smisao radne skupine, koji su ciljevi i do kada će to biti napravljeno? Ako je ideja da to bude smokvin list, onda ništa od toga', zaključila je Mrak Taritaš.