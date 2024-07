Zagreb od rujna uvodi blokovsko parkiranje po zonama

'Prethodna gradska vlast za ove cijene parkiranja omogućila je svim korisnicima PPK u prvoj zoni besplatno parkiranje i u drugoj i u trećoj zoni, a korisnicima PPK u drugoj zoni besplatno parkiranje u trećoj zoni. To dovodi do zauzimanja parkirnih mjesta stanarima drugih zona', rekao je gradonačelnik Tomašević.

U Gradu smatraju da Zagreb već duže vrijeme ima neodrživu situaciju i nered s 13.776 PPK u prvoj zoni, iako u njoj ima samo 8035 raspoloživih parkirnih mjesta. Slična situacija je i u drugoj zoni, u kojoj je izdano 22.163 PPK za 19.090 parkirnih mjesta.

'Prijedlogom koji smo upravo stavili u javno savjetovanje želimo to promijeniti na način da PPK vrijedi samo u blizini mjesta stanovanja, tj. u parkirališnim blokovima prosječnog promjera od nešto manje od kilometra. To i jest početna svrha povlaštene parkirne karte. Na taj način će se smanjiti praksa fiktivnih prebivališta i boravišta unutar parkirne zone koja omogućuje besplatno parkiranje u širem centru grada onima koji tamo stvarno ne žive. Time će se povećati broj raspoloživih parkirnih mjesta za stanare, a to će se dogoditi i jer se više neće moći besplatno parkirati u cijeloj parkirališnoj zoni. Primjerice, kad se netko tko živi na Trešnjevci s PPK-om za drugu zonu trenutno besplatno parkira na drugom kraju iste zone u Maksimiru i time smanjuje broj raspoloživih mjesta za stanovnike Maksimira', pojasnio je gradonačelnik Tomašević.

Nacrt prijedloga Zaključka o popisu ulica po zonama i blokovima upućen je jučer u javno savjetovanje, a građani i zainteresirane strane mogu dostaviti svoje komentare ili prijedloge do 9. kolovoza.