Zagreb napokon dobio dobre vijesti: Stižu novi kilometri tramvajske pruge

Više od dvije godine nakon raspisivanja prvog natječaja, postupak odabira izvođača radova na novoj tramvajskoj pruzi duž Heinzelove ulice i Radničke ceste može se privesti kraju

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila je žalbe dviju tvrtki koje su sudjelovale u natječaju vrijednom 48 milijuna eura, čime su uklonjene posljednje prepreke za nastavak postupka, piše Hana Ivković Šimičić za Večernji list. Riječ je o jednom od kapitalnih prometnih projekata Grada Zagreba, najavljenom još početkom 2023. godine, a službeno pokrenutom u studenom 2024. No put do realizacije pokazao se znatno kompliciranijim nego što se očekivalo. Prvi natječaj za izvođača radova na 3,7 kilometara nove tramvajske pruge raspisan je krajem 2024. godine. Međutim, pristigle ponude znatno su premašile procijenjenih 48 milijuna eura, pa je Grad postupak poništio i u svibnju 2025. raspisao novi natječaj, uz nepromijenjenu procijenjenu vrijednost.

Do srpnja su pristigle četiri ponude, a nakon njihove evaluacije posao je dodijeljen tvrtki GIP Pionir. No na tu odluku žalila se zajednica ponuditelja predvođena tvrtkom Texo Molior, koja je također sudjelovala u natječaju. DKOM je u siječnju ove godine prihvatio žalbu i naložio Gradu da ponovno pregleda sve ponude i donese novu odluku. Grad je to učinio početkom srpnja, kada je ponovno odabrao GIP Pionir. Tijekom postupka tvrtka je, kako je vidljivo iz Elektroničkog oglasnika javne nabave, morala dostaviti nekoliko objašnjenja i dopuna ponude.