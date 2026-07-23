Uložio preko interneta 12.500 eura, pa ih više nije vidio

Prevaru je shvatio tek nakon što je izgubio svaki kontakt sa sugovornikom, a svi komunikacijski kanali bili su obrisani. Slučaj je potom prijavio policiji.

Muškarac je tijekom travnja i lipnja 2024., prema uputama nepoznate osobe s kojom je kontakt ostvario putem interneta, u nekoliko navrata preko internetskog bankarstva uplatio ukupno 12.500 eura.

Iz policije ponovno upozoravaju građane na oprez pri ulaganju putem interneta. Savjetuju da se ne vjeruje obećanjima o brzoj i sigurnoj zaradi te da se novac ne ulaže putem neprovjerenih platformi ili posrednika.

Prije svake investicije potrebno je provjeriti posluje li društvo zakonito i posjeduje li odobrenja za pružanje financijskih usluga. Onima koji posumnjaju da su žrtve prijevare iz policije poručuju da odmah prekinu komunikaciju, sačuvaju dokumentaciju i događaj prijave policiji.