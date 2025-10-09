Zadarski SDP neće sudjelovati na izborima za mjesne odbore: 'Ova farsa građane košta milijune'

U priopćenju koje potpisuje predsjednik Gradskog odbora SDP-a Zadar Daniel Radeta ističe se da će 'ovakva farsa građane koštati milijun eura, što će biti najskuplji, a ujedno i najmanje smisleni izbori dosad'.

Mjesni odbori, kakve je HDZ oblikovao, odavno su izgubili svaku stvarnu ulogu - bez ovlasti, bez odgovornosti i bez ikakvog utjecaja na život građana. HDZ organizira izbore isključivo za sebe, bez ikakve želje da se u proces uključe i drugi politički akteri ili građanske inicijative, navodi Radeta.