Zadarski SDP neće sudjelovati na izborima za mjesne odbore: 'Ova farsa građane košta milijune'

Zadarski SDP neće sudjelovati na izborima za mjesne odbore, odlučio je u četvrtak Gradski odbor SDP-a, jer smatra da se radi o skupim, a besmislenim izborima jer su mjesni odbori izgubli svoju ulogu
U priopćenju koje potpisuje predsjednik Gradskog odbora SDP-a Zadar Daniel Radeta ističe se da će 'ovakva farsa građane koštati milijun eura, što će biti najskuplji, a ujedno i najmanje smisleni izbori dosad'.
Mjesni odbori, kakve je HDZ oblikovao, odavno su izgubili svaku stvarnu ulogu - bez ovlasti, bez odgovornosti i bez ikakvog utjecaja na život građana. HDZ organizira izbore isključivo za sebe, bez ikakve želje da se u proces uključe i drugi politički akteri ili građanske inicijative, navodi Radeta.
'Ne smijemo zaboraviti da su legitimitet ovoj lakrdiji dali HDZ-ovi koalicijski partneri Ivo Žuvela i Damir Biloglav. Zajedno održavaju sustav koji građanima oduzima pravo glasa u vlastitim zajednicama i guši svaku mogućnost stvarnog sudjelovanja u odlučivanju', kaže se u priopćenju.
SDP smatra da je vrijeme za novi model lokalne samouprave – otvoren, odgovoran i stvarno demokratski. Sve dok se to ne promijeni, ovi izbori ostat će samo još jedan HDZ-ov pokušaj da zadrži vlast i prikrije nefunkcioniranje nakaradnog sustava koji su sami stvorili, poručuju.