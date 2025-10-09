'izgubili ulogu'

Zadarski SDP neće sudjelovati na izborima za mjesne odbore: 'Ova farsa građane košta milijune'

Bi. S. / Hina

09.10.2025 u 18:40

Daniel Radeta
Daniel Radeta Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Bionic
Reading

Zadarski SDP neće sudjelovati na izborima za mjesne odbore, odlučio je u četvrtak Gradski odbor SDP-a, jer smatra da se radi o skupim, a besmislenim izborima jer su mjesni odbori izgubli svoju ulogu

U priopćenju koje potpisuje predsjednik Gradskog odbora SDP-a Zadar Daniel Radeta ističe se da će 'ovakva farsa građane koštati milijun eura, što će biti najskuplji, a ujedno i najmanje smisleni izbori dosad'.

Mjesni odbori, kakve je HDZ oblikovao, odavno su izgubili svaku stvarnu ulogu - bez ovlasti, bez odgovornosti i bez ikakvog utjecaja na život građana. HDZ organizira izbore isključivo za sebe, bez ikakve želje da se u proces uključe i drugi politički akteri ili građanske inicijative, navodi Radeta.

vezane vijesti

'Ne smijemo zaboraviti da su legitimitet ovoj lakrdiji dali HDZ-ovi koalicijski partneri Ivo Žuvela i Damir Biloglav. Zajedno održavaju sustav koji građanima oduzima pravo glasa u vlastitim zajednicama i guši svaku mogućnost stvarnog sudjelovanja u odlučivanju', kaže se u priopćenju.

SDP smatra da je vrijeme za novi model lokalne samouprave – otvoren, odgovoran i stvarno demokratski. Sve dok se to ne promijeni, ovi izbori ostat će samo još jedan HDZ-ov pokušaj da zadrži vlast i prikrije nefunkcioniranje nakaradnog sustava koji su sami stvorili, poručuju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nijemci se bude, ali...

nijemci se bude, ali...

Žele biti najjača vojska Europe, a Rusi ih šišaju u ovome: Ovo je najveća slabost Bundeswehra
pitanje za oporbu

pitanje za oporbu

Reiner komentirao zapošljavanje Beroša: 'Očito nije bio problem povratak Koste Kostanjevića'
prijateljska ponuda

prijateljska ponuda

Ante Šušnjar odgovorio Vučiću: 'Ne bih tako benevolentno pristupao problemu'

najpopularnije

Još vijesti