Croatia Airlines na zimu ponovno uvodi popularnu liniju

I.V./Hina

10.09.2025 u 15:38

Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: AllShotLive/SIPA USA
Nacionalni zračni prijevoznik Croatia Airlines (CA) u predstojećem zimskom redu letenja ponovo će izravnom linijom povezivati Zadar sa Muenchenom, i to od 28. listopada 2025. do 6. siječnja 2026., izvijestili su u srijedu iz CA nakon što su tu liniju sa zadarskim partnerima predstavili u tom bavarskom gradu

Uz CA, na predstavljanju izravnih zimskih letova Zadar-Muenchen održane u Muenchenu bili su i zadarski partneri - turističke zajednice Zadarske županije i grada Zadra, Zračne luke Zadar te njemački poslovni partneri, novinari i turistički agenti.

Tu liniju pokreću drugu godinu za redom, a u planiranom razdoblju letenja Zadar i Muenchen povezivat će dva puta tjedno.

"Zimska linija Zadar-Muenchen pridonosi razvoju gospodarsko-turističkih potencijala Zadarske županije, uspješnijem poslovanju Zračne luke Zadar, ali i mobilnosti putnika", rukovoditeljica prodaje CA Marija Pavić, ističući i da je širenje mreže odredišta strateški cilj svake zračne luke i avioprijevoznika te da CA i ovom linijom pridonosi razvoju hrvatske prometne i turističke infrastrukture i podržava razvoj Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije.

S tom zimskom linijom zadovoljni su i u Turističkoj zajednici Grada Zadra, čija je direktorica Iva Bencun rekla da se time Zadar povezuje s Muenchenom kao vrlo važnim europskim zračnim čvorištem te da to pridonosi rezultatima posezone i razvoju cjelogodišnjeg turizma, kao i da građanima i gospodarstvu Zadra donosi važnu dodanu vrijednost jer ih povezuje sa svijetom.

CA trenutno raspolaže s flotom od 16 zrakoplova u kojoj je i šest novih zrakoplova Airbus A220-300 kapaciteta 149 putničkih sjedala, a najnoviji A220, koji je u flotu uključen prije 12 dana (30. kolovoza 2025.) dobio je upravo ime grada koji se uz zimsku avioliniju predstavio u Muenchenu - Zadar.

