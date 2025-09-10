Croatia Airlines na zimu ponovno uvodi popularnu liniju

Uz CA, na predstavljanju izravnih zimskih letova Zadar-Muenchen održane u Muenchenu bili su i zadarski partneri - turističke zajednice Zadarske županije i grada Zadra, Zračne luke Zadar te njemački poslovni partneri, novinari i turistički agenti.

Tu liniju pokreću drugu godinu za redom, a u planiranom razdoblju letenja Zadar i Muenchen povezivat će dva puta tjedno.

"Zimska linija Zadar-Muenchen pridonosi razvoju gospodarsko-turističkih potencijala Zadarske županije, uspješnijem poslovanju Zračne luke Zadar, ali i mobilnosti putnika", rukovoditeljica prodaje CA Marija Pavić, ističući i da je širenje mreže odredišta strateški cilj svake zračne luke i avioprijevoznika te da CA i ovom linijom pridonosi razvoju hrvatske prometne i turističke infrastrukture i podržava razvoj Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije.