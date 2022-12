Za vikend se opskrbite gotovinom, od ponedjeljka bi sve trebalo funkcionirati

Održana je posljednja sjednica Vijeća za euro radi provjere je li Hrvatska spremna za prelazak na novu valutu. Do 2023. i uvođenja eura ostala su još tri dana. Manji problemi u cijelom postupku očekuju se u novogodišnjoj noći, pa se građanima savjetuje da se, ako im je potrebno, opskrbe gotovinom. Do 2. siječnja i prvog radnog dana u idućoj godini sve bi se trebalo normalizirati, najavljuje HRT

Veliku ulogu u cijelom procesu uvođenja nove valute ima i Hrvatska pošta, sa svojih više od tisuću ureda. Pošta u Branimirovoj jedina će raditi u nedjelju 1. siječnja od 7 ujutro do ponoći, a od ponedjeljka svih 1016 poštanskih ureda u više od 800 mjesta diljem Hrvatske građani će moći zamijeniti kune u eure. U Pošti upozoravaju da ako želimo zamijeniti više od 750 kuna, moramo to najaviti unaprijed.

'Kako bismo osigurali da svi mogu doći do eura, morali smo uvesti neko ograničenje. To ne znači da se više od tog iznosa ne može zamijeniti samo je potrebno napraviti najavu, dobit ćete datum kada možete doći po kune i to vrlo brzo obaviti', rekao je Krešimir Domjančić, voditelj Odjela za odnose s javnošću Hrvatske pošte gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a.