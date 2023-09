'Z-blogeri': Ruski proratni influenceri ubiru velike prihode, pozivaju mlade u rat

Uz dnevnu dozu jezivih videa napada dronovima i lažnih tvrdnji o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, oni dijele oglase za bilo što; od kriptovaluta do mode. Poznati u Rusiji kao 'Z-blogeri ' zbog svoje podrške ratu koji se često simbolizira slovom Z, često su uključeni u rusku vojsku i objavljuju snimke s prve linije gdje pozivaju mlade Ruse da se prijave.

Od početka sveobuhvatne invazije u veljači 2022., proratni influenceri stekli su milijune pratitelja na Telegramu, platformi kojoj su se mnogi Rusi okrenuli nakon što je predsjednik Vladimir Putin zabranio Instagram, Facebook i Twitter. Ta 'eksplozija' broja korisnika dovela je do porasta Telegramovog tržišta oglašavanja. Ratni utjecaji su to iskoristili. Prodaju oglasne prostore za tvrtke koje žele doprijeti do svoje mlade publike.

Kako bi saznali koliko naplaćuju, članovi BBC-jevog Globalnog tima za dezinformacije predstavljali su se kao vlasnici hotela zainteresirani za objavljivanje oglasa na svojim kanalima. Došli su do nekih od najistaknutijih igrača.

Jedan od njih bio je Alexander Kots, veteran dopisnik provladinih novina koji je postao ratni influencer, s više od 600.000 pratitelja na svom osobnom Telegram kanalu. Semyon Pegov, poznat kao WarGonzo, bio je jedan od influencera, a možda najpoznatiji Z bloger, s više od 1,3 milijuna pratitelja.