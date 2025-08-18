Putin tijekom boravka u SAD-u muškarcu darovao motocikl

Zaposlenik ruskog veleposlanstva u Sjedinjenim Državama predao je muškarcu, Marku Warrenu, ključeve novog motocikla brenda Ural na parkiralištu hotela u Anchorageu u kojem je boravila ruska delegacija.

Novinari ruske državne televizije Kanal 1 slučajno su zatekli Warrena na ulicama Anchoragea prije samita.

Zaustavili su ga i divili se njegovu motociklu, također Uralu, čija je izvorna tvornica osnovana 1941. u tadašnjoj Sovjetskoj Rusiji.

Warren je novinaru Valentinu Bogdanovu rekao da se muči s nabavom rezervnih dijelova za motocikl jer se proizvodni pogon "nalazi u Ukrajini".