samit na aljasci

Putin tijekom boravka u SAD-u muškarcu darovao motocikl

I.Ba./Hina

18.08.2025 u 14:37

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL
Bionic
Reading

Stanovnik Anchoragea dobio je novi motocikl od ruskog predsjednika Vladimira Putina tijekom prošlotjednog samita s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u tom aljaskom gradu, prenosi ruska državna televizija.

Zaposlenik ruskog veleposlanstva u Sjedinjenim Državama predao je muškarcu, Marku Warrenu, ključeve novog motocikla brenda Ural na parkiralištu hotela u Anchorageu u kojem je boravila ruska delegacija.

Novinari ruske državne televizije Kanal 1 slučajno su zatekli Warrena na ulicama Anchoragea prije samita.

Zaustavili su ga i divili se njegovu motociklu, također Uralu, čija je izvorna tvornica osnovana 1941. u tadašnjoj Sovjetskoj Rusiji.

Warren je novinaru Valentinu Bogdanovu rekao da se muči s nabavom rezervnih dijelova za motocikl jer se proizvodni pogon "nalazi u Ukrajini".

vezane vijesti

„Ovo je osobni dar predsjednika Ruske Federacije“, rekao je Warrenu Andrej Ledenev, zaposlenik veleposlanstva.

Warren, sjedokosi muškarac srednjih godina, koga Reuters nije uspio kontaktirati za komentar, u objavi uskače na svoj novi motocikl, Ledenev je iza njega, a u prikolici je još jedan muškarac.

„Razlika je golema“, kaže Warren. „Sviđa mi se moj stari, ali ovaj je očito puno bolji.“

„Bez riječi sam, nevjerojatan je. Puno vam hvala.“

"Ako se pita vas, je li dobra stvar ako riješe sukob ovdje na Aljasci, mislim na Putina i Trumpa?" upitao je novinar Warrena.

"Da, to će biti dobro", odgovara.

Ural, čije je sjedište u saveznoj državi Washingtonu na sjeveru SAD-a, kaže da se svi njihovi motocikli sastavljaju u Kazahstanu.

Tvrtka je povukla svu svoju proizvodnju iz Rusije nakon početka rata u Ukrajini.

Tvrtka još nije odgovorila na zahtjev za komentar.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Zelenski se uskoro sastaje s Trumpom, poslao oštru poruku Putinu

  • 15:05

    Zelenski pozvao Rusiju da okonča rat Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da Rusija ne bi trebala biti "nagrađena" za svoj rat, uoči iščekivanog sastanka s američkim i europskim čelnicima s ciljem pronalaska rješenja za sukob. "Putin će pokazivati moć ubijanjem kako bi i dalje vršio pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i gazio diplomatske napore", napisao je ukrajinski predsjednik na Facebooku, dodajući da Rusija "ne bi trebala biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu". Prethodno je pozvao Rusiju da "okonča ovaj rat koji je sama započela".

  • 14:17

    Kina se nada sporazumu o Ukrajini Kina je poručila da se nada sporazumu o Ukrajini "prihvatljivom svim stranama", uoči sastanka u Bijeloj kući između Trumpa i Zelenskog i nekoliko europskih čelnika. "Nadamo se da će sve strane i dionici pravovremeno sudjelovati u mirovnim pregovorima i što prije postići pravedan, trajan, obvezujuć i svima prihvatljiv mirovni sporazum", rekla je Mao Ning, glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova, na konferenciji za novinare.

  • 13:06

    Zelenski: Rusija ne bi smjela biti nagrađena Predsjednik Volodimir Zelenski osudio je „demonstrativni i cinični“ noćni napad na stambenu zgradu u Harkivu, naglašavajući kako Rusija „ne smije biti nagrađena“ za svoj rat protiv Ukrajine. U objavi na platformi X, ukrajinski čelnik istaknuo je da je Rusija svjesna kako se danas u Washingtonu održava ključni sastanak posvećen okončanju rata – a da istodobno ujutro nastavlja bombardirati regije Harkiv, Zaporižje, Sumi i Odesu. „Ruski ratni stroj nastavlja uništavati živote unatoč svemu. Putin se koristi demonstrativnim ubojstvima kako bi održao pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i kako bi ponizio diplomatske napore“, napisao je Zelenski. „Upravo zato tražimo pomoć da zaustavimo ubijanja. Zato su potrebna pouzdana sigurnosna jamstva. I zato Rusija ne smije biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu“, rekao je Zelenski.
TEATAR DIPLOMACIJE

TEATAR DIPLOMACIJE

Putin se maestralno ulizao Trumpu, sad je na potezu Europa: Počela je 'ofenziva šarmiranja'
produljen rok

produljen rok

Oglasilo se Ministarstvo o brodu Moby Drea, evo do kada mora biti uklonjen iz Hrvatske

najpopularnije

Još vijesti