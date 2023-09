Benčić: 'Cijela ekonomija nam je rentijerska. U Zagrebu smo napravili dvije stvari'

'U ove dvije godine otkad smo na vlasti najviše ulažemo u obrazovanje. Stalno se otvaraju novi vrtići, osim što se planiraju, neki su u izgradnji ili se dovršavaju. To je jedan kontinuitet i sad se hvata 'neki gap' koji je postojao jer se 20 godina nije ulagalo u to.

'U strukturi naših birača imamo najveći broj mladih ljudi u Hrvatskoj i to je zato što smo otpočetka otvorili pitanje stambene politike, pitanje besplatnosti obrazovanja, pitanje kvalitete radnih mjesta plus činjenica da se bavimo budućnosti po pitanju klime i zaštite okoliša'.

Benčić se osvrnula i na visinu mirovina, a u srijedu će na press konferenciji predstaviti novi model mirovina.

'Ne želimo da ti mehanizmi budu jednokratni i povremeni nego da moraju biti ugrađeni u zakon. Vrijednost mirovine je pala. Mirovina mora pokrivati osnovne troškove života. Mora se riješiti pitanje kako se financiraju starosne mirovine i iz čega se financiraju mirovine koje su po posebnim propisima.

U eurozoni smo druga zemlja po rastu inflacije, samo Slovačka ima veću stopu. Kod nas je pokretač inflacije rast cijena hrane i pića, sve mjere koje su implementirane nisu uzimale u obzir da je za kućanstva stopa inflacije različita. Imamo već zakon o ekstraprofitu, treba ga proširiti na ovu godinu. Svi koji planiraju profitirati na inflaciji, onda će platiti ekstraprofit državi', rekla je za N1

Na kraju se dotaknula i afere 'Plin za cent'.

'To što afera nije dobila svoj epilog pokazuje da premijer Andrej Plenković nema moć u svojoj stranci, da mora žmiriti na unutarnju korupciju. To što će on napraviti to kad njemu paše govori o njegovoj impotentnosti i tome što ne može upravljati državom. On ne da ne može upravljati državom, ne može upravljati ni HDZ-om', zaključila je.