Xi u velikim problemima: U sljedećih deset godina 300 milijuna Kineza ide u mirovinu

U sljedećih deset godina 300 milijuna Kineza, koji su sada u dobi od 50 do 60 godina, napustit će svijet rada. Najbrojnija je to dobna skupina u Kini, gotovo jednaka ukupnom broju stanovnika SAD-a.

Desetljećima se velik broj kineskih umirovljenika financijski oslanjao na svoju djecu. Tradicionalno je u toj državi dužnost djece bila skrbiti se za stare roditelje. No dugogodišnja politika jednog djeteta (od 1980. do 2015.) dovela je do situacije u kojoj roditelji imaju samo jednog ili eventualno dva potomka na koja se mogu osloniti.

A zbog brzog gospodarskog rasta od 90-ih naovamo velik broj mladih odselio se od roditelja, ostavljajući ih na milost i nemilost države ili pak - u još gorem slučaju - da se brinu sami o sebi.