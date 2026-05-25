Xi je osobno uručio još samo Putinu: Vučić u Kini odlikovan Medaljom prijateljstva

Bi. S. / Hina

25.05.2026 u 19:34

Aleksandar Vučić i Xi Jinping Izvor: Profimedia / Autor: Li Xiang / Xinhua News / Profimedia
Državna izaslanstva Kine i Srbije u ponedjeljak su, u nazočnosti predsjednika dviju država, u Pekingu potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji u različitim područjima i infrastrukturnih projekta, javili su srbijanski i kineski mediji

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić započeo je u nedjelju višednevni posjet Kini, a nakon razgovora u ponedjeljak s kineskim šefom države Xi Jinpingom, državna agencija Xinhua prenijela je Xijevu ocjenu da bi Kina i Srbija trebale bolje uskladiti strategije razvoja i provođenje akcijskog plana suradnje u okviru projekta 'Pojas i put'.

Ta suradnja se napose očekuje u 'sektorima u nastajanju', poput umjetne inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje kako bi potaknule 'nove pokretače rasta', rekao je on.

Xi je također pozvao obje zemlje da 'iskoriste politiku ukidanja viza, bilateralni sporazum o slobodnoj trgovini i izravne letove' nacionalnih aviokompanija kako bi 'proširile sveobuhvatnu suradnju u kulturi, obrazovanju, sportu, turizmu i razmjeni', javila je agencija Xinhua.

I beogradski i kineski mediji izvješćuju da je Xi Jinping odlikovao Vučića Medaljom prijateljstva Narodne Republike Kine, što se u Vučiću bliskim beogradskim medijima naziva 'najvišim državnim odlikovanjem Kine' i naglašava kako ga je Xi osobno uručio još samo samo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

'Iz onoga što sam razgovarao s predsjednikom Xijem, vjerujem da su nam širom otvorena vrata za nastavak suradnje, za nove poslove', rekao je beogradskim novinarima Vučić poslije sastanka s kineskim šefom države.

Vučić se ranije u ponedjeljak sastao s kineskim premijerom Li Qiangom, a teme su bila 'daljnje unaprjeđenje bilateralnih odnosa, nove investicije, infrastrukturni projekti', te 'ključna geopolitička i regionalna pitanja', priopćeno je nakon susreta.

Srbijanski predsjednik ocijenio je da su odnosi između Srbije i Kine 'na najvišoj razini u povijesti' te da Srbija uvijek smatra Kinu 'svojim najpouzdanijim dobrim prijateljem i visoko cijeni važnu stabilizirajuću ulogu Kine u međunarodnim poslovima'.

Na početku posjeta Kini Vučić je najavio da će sa Xijem razgovarati i o vojno-tehničkoj suradnji, ali za sada nema detalja o tim razgovorima.

Kineske kompanije u Srbiji upravljaju rudnikom bakra i zlata u Boru, te željezarom u Smederevu, dok tvornica Linglong kod Zrenjanina proizvodi gume za vozila, a nekoliko velikih kineskih tvrtki gradilo je ili i dalje sudjeluje u brojnim infrastrukturnim projektima - od gradnje cesta do željeznice.

Vučić u svojim govorima često naglašava 'čelično prijateljstvo' između Srbije i Kine.

