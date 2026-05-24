Vučić posjećuje svog 'čeličnog prijatelja', očekuju se važni dogovori

Državni mediji u Beogradu, izvještavajući o važnost Vučićeva posjeta, naglašavaju da on u Kinu dolazi nakon što su u Pekingu nedavno bili američki šef države Donald Trump , a ubrzo potom i ruski predsjednik Vladimir Putin . Vučić je uoči puta ocijenio da će to biti "najznačajniji posjet u njegovoj političkoj karijeri", te da očekuje potpisivanje "dvije zajedničke izjave" s predsednikom KIne te "najmanje još 33 sporazuma ", ustvrdivši da je "dogovoreno milijardu eura u investicijama".

"Jedan fascinantan, fantastičan posjet koji će značiti daljnji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije", rekao je Vučić novinarima.

Vučićev posljednji posjet Kini bio je u listopadu 2023. godine, kada je sudjelovao na forumu za međunarodnu suradnju inicijative ''Pojas i put'' u Pekingu i sastao se s kineskim predsjednikom. Strateško partnerstvo dviju država uspostavljeno je u kolovozu 2009. godine, a u lipnju 2016. godine, tijekom posjeta Xi Jinpinga, potpisana je Zajednička izjava o uspostavljanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

Tijekom drugog posjeta Xi Jinpinga Srbij, u svibnju 2024. godine, potpisano je 29 bilateralnih sporazuma, među kojima i "Zajednička izjava dvaju predsjednika o produbljivanju i podizanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji Zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri".

Kineske kompanije u Srbiji upravljaju rudnikom bakra i zlata u Boru, te željezarom u Smederevu, tvornica Linglong kod Zrenjanina proizvodi gume za vozila, a nekoliko velikih kineskih tvrtki gradilo je ili gradi brojne infrastrukturne projekte.

Vučić u svojim govorima često naglašava "čelično prijateljstvo" između Srbije i Kine, dog politički Zapad kritički gleda na bliskost službenog Beograda s Pekingom.