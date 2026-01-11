ubojstvo žene

Washington šalje još stotine policajaca u Minnesotu

I.J./Hina

11.01.2026 u 20:41

Minnesota
Minnesota Izvor: EPA / Autor: OLGA FEDOROVA
Američko ministarstvo domovinske sigurnosti šalje još "stotine" policajaca u Minnesotu dan nakon što su deseci tisuća ljudi marširali ulicama Minneapolisa kako bi prosvjedovali zbog ubojstva žene koje je počinio imigracijski policajac, rekla je u nedjelju ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem.

Policajci će biti raspoređeni u nedjelju i ponedjeljak da ojačaju sigurnost osoblja američke službe za imigraciju i carinu (ICE) te granične patrole koja je već u Minnesoti, rekla je Noem u emisiji „Sunday Morning Futures” na televiziji Fox News. Oko 2000 saveznih policajaca već je poslano u područje Minneapolisa i St. Paula u onome što je ministarstvo domovinske sigurnosti nazvalo najvećom operacijom ikad.

Nova raspoređivanja policajaca su na rasporedu čak iako je više od 1000 skupova planirano diljem zemlje ovaj vikend kako bi se prosvjedovao protiv plana deportacija savezne vlade i ubojstva 37-godišnje Renee Good.

Vlasti Minnesote u petak su rekle da pokreću vlastitu kaznenu istragu incidenta, nakon što su neki policijski dužnosnici kazali da FBI odbija surađivati s državnim istražiteljima.

Tom Homan, povjerenik Bijele kuće za sigurnost granica, rekao je u emisiji "Fox News Sunday" da želi da se istraga provede, no da "zaista vjeruje da je policajac mislio da mu je život u opasnosti i da je zato djelovao."

