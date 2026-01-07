rastu napetosti

Agent američke službe za imigraciju ubio ženu u Minneapolisu

I.V./Hina

07.01.2026 u 20:55

Pucnjava u Minneapolisu
Pucnjava u Minneapolisu Izvor: EPA / Autor: CRAIG LASSIG
Bionic
Reading

Agent američke službe za imigraciju i carinu (ICE) je u srijedu ustrijelio i ubio ženu u Minneapolisu, prema lokalnim i saveznim dužnosnicima, što predstavlja najnoviji incident u sklopu pokušaja predsjednika Donalda Trumpa da diljem zemlje obuzda imigraciju

Događaj je na obližnje ulice privukao prosvjednike, a dio njih su dočekali teško naoružani savezni agenti s plinskim maskama koji su protiv prosvjednika upotrijebili suzavac.

Tricia McLaughlin, glasnogovornica ministarstva domovinske sigurnosti je u objavi na društvenoj platformi X rekla da je dužnosnik ICE-a počeo pucati nakon što je "nasilna izgrednica" pokušala vozilom pregaziti agente imigracijske službe.

Pucnjava u Minneapolisu, prosvjednica viče na policiju
Pucnjava u Minneapolisu, prosvjednica viče na policiju Izvor: EPA / Autor: CRAIG LASSIG

"Navodna počiniteljica je pogođena te je preminula", napisala je. "Očekuje se da će se ozlijeđeni dužnosnici ICE-a u potpunosti oporaviti", dodala je.

Reuters nije mogao odmah potvrditi pojedinosti o tom događaju.

vezane vijesti

Demokratski gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey je u objavi na X-u okrivio Trumpovu administraciju za porast napetosti.

"Prisutnost saveznih imigracijskih agenata prouzrokuje kaos u našem gradu", napisao je Frey. "Tražimo da ICE odmah napusti grad. Čvrsto stojimo uz naše imigrantske i izbjegličke zajednice".

Republikanac Trump je tijekom prve godine svog drugog mandata rasporedio savezne imigracijske agente u gradove diljem zemlje u kojima su na vlasti demokrati, što je lokalno stanovništvo kritiziralo.

Agenti su proteklih tjedana poslani u Minneapolis nakon optužbi o prevari u koju su navodno uključeni imigranti iz Somalije, koje je Trump nazvao "smećem".

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
preking na oprezu

preking na oprezu

Trump je napravio kaos - i to Kinu stavlja u vrlo nezgodnu poziciju
otvoreno

otvoreno

Zagrepčani nezadovoljni, Pavuna: Ceste su čiste. Evo što je Matijević odgovorio
VEĆ JE POČEO

VEĆ JE POČEO

Trump može oteti Grenland u četiri jednostavna poteza: Trebalo bi mu pola sata

najpopularnije

Još vijesti