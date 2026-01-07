Agent američke službe za imigraciju ubio ženu u Minneapolisu

Agent američke službe za imigraciju i carinu (ICE) je u srijedu ustrijelio i ubio ženu u Minneapolisu, prema lokalnim i saveznim dužnosnicima, što predstavlja najnoviji incident u sklopu pokušaja predsjednika Donalda Trumpa da diljem zemlje obuzda imigraciju

Događaj je na obližnje ulice privukao prosvjednike, a dio njih su dočekali teško naoružani savezni agenti s plinskim maskama koji su protiv prosvjednika upotrijebili suzavac. Tricia McLaughlin, glasnogovornica ministarstva domovinske sigurnosti je u objavi na društvenoj platformi X rekla da je dužnosnik ICE-a počeo pucati nakon što je "nasilna izgrednica" pokušala vozilom pregaziti agente imigracijske službe.

"Navodna počiniteljica je pogođena te je preminula", napisala je. "Očekuje se da će se ozlijeđeni dužnosnici ICE-a u potpunosti oporaviti", dodala je. Reuters nije mogao odmah potvrditi pojedinosti o tom događaju.