Agent američke službe za imigraciju ubio ženu u Minneapolisu

Agent američke službe za imigraciju i carinu (ICE) je u srijedu ustrijelio i ubio ženu u Minneapolisu, prema lokalnim i saveznim dužnosnicima, što predstavlja najnoviji incident u sklopu pokušaja predsjednika Donalda Trumpa da diljem zemlje obuzda imigraciju
Događaj je na obližnje ulice privukao prosvjednike, a dio njih su dočekali teško naoružani savezni agenti s plinskim maskama koji su protiv prosvjednika upotrijebili suzavac.
Tricia McLaughlin, glasnogovornica ministarstva domovinske sigurnosti je u objavi na društvenoj platformi X rekla da je dužnosnik ICE-a počeo pucati nakon što je "nasilna izgrednica" pokušala vozilom pregaziti agente imigracijske službe.
"Navodna počiniteljica je pogođena te je preminula", napisala je. "Očekuje se da će se ozlijeđeni dužnosnici ICE-a u potpunosti oporaviti", dodala je.
Reuters nije mogao odmah potvrditi pojedinosti o tom događaju.
Demokratski gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey je u objavi na X-u okrivio Trumpovu administraciju za porast napetosti.
"Prisutnost saveznih imigracijskih agenata prouzrokuje kaos u našem gradu", napisao je Frey. "Tražimo da ICE odmah napusti grad. Čvrsto stojimo uz naše imigrantske i izbjegličke zajednice".
Republikanac Trump je tijekom prve godine svog drugog mandata rasporedio savezne imigracijske agente u gradove diljem zemlje u kojima su na vlasti demokrati, što je lokalno stanovništvo kritiziralo.
Agenti su proteklih tjedana poslani u Minneapolis nakon optužbi o prevari u koju su navodno uključeni imigranti iz Somalije, koje je Trump nazvao "smećem".