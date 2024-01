Vulkanolog Balen: Grindavik uopće nije trebao biti tamo

Erupcija nije onoliko snažna koliko je bila u prosincu, kazao je Balen i pojasnio da joj je snaga bila tek trećinu one prosinačke. Može se očekivati i nova erupcija, potvrdio je i dodao da ona može trajati tjednima, mjesecima pa i desetljećima te se stoga ne može reći da je uistinu stala. Govoreći o tome ima li opasnosti od zagađenja zraka Balen je kazao kako je raspršenje materijala za vrijeme erupcije išlo svega nekoliko desetaka metara u visinu. Napominje da materijal koji se izbacuje može biti otrovan, ali je u ovome slučaju lokalnog karaktera.

- Nema nekakve veće opasnosti ako on ne dođe na visine više od 10 kilometara. Za sada takva erupcija uopće ne izgleda tako, dodao je.

Zanimljivim je istaknuo samo mjesto gdje se nalazi ribarski gradić Grindavik.



- Nema nekakvih razloga da bude tamo zbog vjetrova, valova itd. No kad gledate geološku kartu, geološku podlogu tog područja, on se nalazi na slijevu lave od prije 800 godina. S obzirom da 800 godina nije neko vrijeme za vulkane i za geološke procese, onda je za očekivati da će se u nekoj budućnosti zapravo takav proces ponoviti. Mi to imamo upravo sada i praktički u tom istom mjestu će kad tad proći lava i možemo očekivati uništenje infrastrukture na tom području, kazao je Balen.