Vučićeva tužna priča: Nisam s djecom otišao nijedan dan na odmor

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, često ističe kako stalno radi, pa je tako i sinoć, gostujući na RTS-u, izjavio da "vjeruje da je mogao više raditi", te dodao da je "jedan od rijetkih ljudi koji nijedno dijete nije odvezao na more"
Naime, predsjednik Srbije se praktično požalio na javnom servisu, rekavši da nikada ne ide na odmor s obitelji jer puno radi. "Nisam otišao s njima ni na jedan dan na odmor. Godinama već. Nekada bih otišao na dan ili dva, ove godine ni na jedan", kazao je Vučić, prenosi Nova.rs.
Korisnicima društvenih mreža nije promakla ova izjava, a pojedini su komentirali i Vučićev, kako su naveli, "gotovo dramatičan pogled u daljinu". Inače, predsjednik Srbije voli sebe predstavljati kao nekog tko gotovo uopće ne spava, puno radi i, kako smo opet čuli, maltene se nikad ne odmara.
Video: Koliko su visoki svjetski lideri? Od Vučića je viši samo jedan
Podsjećamo, Aleksandar Vučić već godinama kritizira svoje suradnike što idu na ljetovanja dok on, kako sam kaže, "ne ide nigdje".
Kako je svojevremeno izjavio, "ljepše mu je raditi nego se okretati na suncu". Nedavno je, komentirajući odluku Crne Gore da uvede sedmočasovni radni tjedan, nazvao to "dodvoravanjem narodu", dodajući da se ništa slično neće dogoditi dok je on predsjednik Srbije te da je "i 40 sati tjedno malo".