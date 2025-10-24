Vučićeva tužna priča: Nisam s djecom otišao nijedan dan na odmor

Naime, predsjednik Srbije se praktično požalio na javnom servisu, rekavši da nikada ne ide na odmor s obitelji jer puno radi. "Nisam otišao s njima ni na jedan dan na odmor. Godinama već. Nekada bih otišao na dan ili dva, ove godine ni na jedan", kazao je Vučić, prenosi Nova.rs.

Korisnicima društvenih mreža nije promakla ova izjava, a pojedini su komentirali i Vučićev, kako su naveli, "gotovo dramatičan pogled u daljinu". Inače, predsjednik Srbije voli sebe predstavljati kao nekog tko gotovo uopće ne spava, puno radi i, kako smo opet čuli, maltene se nikad ne odmara.

