Vučićev 'neprijatelj broj 1' za tportal: Režim je postao krindž. Past će prije nego što mislite

Čovjek je to čiji ga je blago pomjeren bosansko-panonski smisao za humor već nekoliko puta doveo u neprilike. Najkonkretniji primjer je onaj otprije dvije godine, kad je na skupu u Dubrovniku , prepričavajući kako su mu Vučićevi tabloidi promijenili ime u Sabahudin , zajedljivo prokomentirao da nisu morali izmišljati muslimansko ime jer je dovoljno kompromitirajuće njegovo hrvatsko ime, 'kao (ustaški koljač) Dinko Šakić '. Tada je za srpske tabloide, a u Vučićevoj Srbiji to znači i za medijski lobotomiziranu javnost, kao u nekom suludom eksperimentu postao upravo to na račun čega se sprdao – 'ustaški koljač'.

To mi je djelovalo kao sinkronizirana reakcija, pa sam odlučio javno reagirati jer je targetiranje mog sina bilo povezano s istupima srpske veleposlanice. Zato sam pisao predsjedniku, premijeru i ministru vanjskih poslova Grliću Radmanu. Dosadašnji epilog je taj da je nadležna policijska uprava zvala sina na razgovor kako bi utvrdili stupanj njegove sigurnosti. Tamo su mu rekli da je to učinjeno na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova. U međuvremenu, u Srbiji kampanja protiv mene, ali i protiv Davida, koji je već kvalificiran kao hrvatski špijun, ne prestaje.

Gospođa ambasadorica (Srbije u Hrvatskoj) Jelena Milić je nešto poslije Nove godine na društvenim mrežama objavila neki kompliciran, teško razumljiv status. U njemu me targetirala na način, na koji me duže vrijeme targetiraju, zbog intervjua koji sam dao kolegi Bori Paveliću iz Nacionala . Dan nakon toga uslijedio je napad predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na mene, a nakon toga Informer je targetirao mog sina Davida te ga označio kao agenta hrvatske obavještajne službe SOA-e. On godinu i pol živi i radi u Zagrebu, na Prometnom fakultetu, gdje je upisao i doktorski studij. Došao je tamo zato što se zaljubio, kao i njegov tata, pa je promijenio mjesto boravka.

To se i ja cijelo vrijeme pitam, ali to je pitanje za njihove spin-doktore, majstore crne propagande. Sveučilišni sam profesor i novinar, u kontinuitetu se bavim praćenjem politike i ljudskih prava s posebnim naglaskom na potrebu da se društvo u Srbiji suoči s ratnim zločinima počinjenima u naše ime. Nisam nikakav politički lider, niti se imam potrebu pravdati bilo kome. Volim se našaliti pa reći – ako sam ja državni neprijatelj broj jedan, ako ne mogu naći nikog pametnijeg, onda su stvarno u problemu. Ako bih htio laskati sebi, onda je to zbog mog nepristajanja na zločine.

Užasno je to što se dogodilo tim ljudima. Ukupno je protjerano njih 13 na način koji ih je sigurno uplašio, jer oni – za razliku od nas koji stalno živimo u nekoj vrsti izvanrednog stanja i paralelnog univerzuma – nisu mogli ni pretpostaviti da će im se tako nešto dogoditi. Podsjećam, to su bili sudionici akademije koju je organizirala Erste fondacija, a ne neke nevladine udruge iz Srbije koje je režim odavno targetirao kao 'državne neprijatelje' i 'strane špijune'. U svakom slučaju, mislim da svi stranci koji su namjeravali ovih dana doći u Srbiju iz ovih ili onih razloga trebaju triput razmisliti prije nego što to učine.

U pitanju je, dakle, u političkom smislu još jedan autogol režima, jer ovakvu vrstu nasilja nad stranim državljanima provode još samo Putin i Lukašenko . Većina protjeranih građana su državljani Europske unije i ja ne sumnjam da će to itekako naškoditi režimu i s te strane. Naprosto, režim je svojim pojedinim patronima na Zapadu garantirao stabilnost zapadnog Balkana, a umjesto toga je posegnuo za terorističkim aktima na Kosovu, za destabilizacijom Bosne i Hercegovine i Crne Gore kroz priču o nekakvom 'srpskom svijetu', što je inačica za 'veliku Srbiju', i za protjerivanjem državljana EU-a iz Srbije. Vidimo da se svjetla medijskih reflektora pale i u medijima u EU, što je loša vijest za režim, a dobra za sve one građane koji se bore za slobodu u Srbiji. Pod tim medijskim svjetlima, ni europski političari koji su do sada sadili tikve sa srbijanskim režimom više to neće moći tako lagodno i neodgovorno činiti.

S druge strane, mi u Srbiji dobro znamo da je u pitanju još jedan pokušaj režima da skrene pažnju domaće javnosti sa studentskih i građanskih protesta. I još jedan ćorak. Pa se ljudi šale i postavljaju logično pitanje: kako je to Srbija tako moćna, kao što tvrdi režim, a da je jedna mala Hrvatska može 'izbušiti' na takav način? I kako je to moguće kada su nas nebrojeno puta uvjeravali koliko smo 'jači od Hrvata'? Ljudi sve više ignoriraju medijske trovačnice ili se šegače s njima, pa tako više ne kupuju ni priče o nekakvim hrvatskim špijunima koji vršljaju Srbijom.

U posljednje vrijeme, uz 'dežurne krivce' iz susjednih država te vas profesore, targetirani su vaši studenti. Možete li nam malo približiti karakter prosvjeda, koliko je to heterogena skupina, kakvi su to mladi ljudi, jesu li prozapadno, proistočno orijentirani? Što ih izvodi na ulicu svaki dan?

Vlast pokušava odrediti proteste kao 'šarenu revoluciju' koju su dizajnirale službe susjednih zemalja, a kad gledamo snimke iz gradova u Srbiji, ostavljaju nam potpuno drugačiji vizualni dojam. Nema onih uobičajenih prizora 'šarenih revolucija', zastava EU-a, duginih boja i slično. Transparenti su na ćirilici, a velik dio ljudi u Hrvatskoj ni ne razumije što piše na njima. Zahtjevi su konkretni i koncizni, no svi se pitaju – što oni zapravo hoće nakon pada Vučića? Što od njih mogu naučiti njihovi vršnjaci u Hrvatskoj i regiji?

Opet ću naglasiti – moramo stići do mogućnosti da uopće imamo dan poslije. Ključan preduvjet za to je rušenje režima koji je upropastio Srbiju do razine do koje ju je upropastio i Milošević devedesetih godina prošlog stoljeća. Na kraju krajeva, to su potpuno isti ljudi, od tzv. predsjednika do ministra policije. Najvažnije je izboriti se za slobodne izbore, jer ta tekovina ukinuta je 2012., a umjesto toga imamo – teror. Do tih slobodnih izbora, po meni, možemo doći formiranjem prijelazne ekspertne vlade. Sviđa mi se ideja da vlada uopće ne bude politička, jer to bi uključivalo neke ljude iz režima, što bi bila izdaja studentskih zahtjeva – neki ljudi bi onda sjedili s onima kojima su ruke krvave.

Trenutačno kruži ideja da studenti, tj. sveučilišta trebaju ponuditi eksperte za takvu vladu na vlastitim plenumima, što se i meni sviđa, s obzirom na to da se radi o inicijativi odozdo. Konačno imamo neku vrstu direktne demokracije, u kojoj su mladi ljudi preuzeli odgovornost za to da poprave svoju državu, uz krilaticu – mi to možemo sami. Takva vrsta ekspertne vlade imala bi pun politički legitimitet koji crpi iz studentskog prosvjeda te jedan jedini zadatak – pripremiti fer i slobodne izbore, osloboditi medije i sve što treba učiniti kad su u pitanju slobodni izbori. To je ono što mi iz Srbije zasad možemo ponuditi regiji. Ovo je izraz pobune protiv duboko kriminaliziranog i korumpiranog establišmenta koji je porobio sve institucije. Zvuči malo umišljeno, ali on se može primijeniti ne samo u regiji, već i puno šire. Nakon dana poslije imat ćemo priliku ovdje, u Srbiji, posvađati se kao ljudi, a ne ratovati, jer se imamo oko čega posvađati.