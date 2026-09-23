Vučić pred UN-om: 'Hrvatska je ponosna na svoju nacističku prošlost'

'Za male i srednje države, kao što je Srbija, takvo je okruženje izuzetno izazovno. Prostor za neovisno donošenje odluka je sve uži, a sve je veći pritisak da odaberet stranu ', istaknuo je Vučić.

'Slažem se da moramo obnoviti povjerenje u Ujedinjene narode', rekao je Vučić, ali i dodao kako se u svijetu izdižu dvije nove svjetske sile. 'Ulazimo u period koji će biti kompleksniji i manje predvidljiv', istaknuo je i naglasio kako se svijet suočava s cijelim nizom problema, sve više konflikata diljem svijeta.

Dotaknuo se i međunarodnog prava rekavši kako je tradicionalni sustav ugrožen 'kad god interesi nadjačaju zakon i pravila se ne odnose na sve jednako. 'Najveći problem danas nije nedostatak pravila ili političkih principa, već činjenica da nisu poštivani ni u prošlosti', rekao je Vučić.

Od Ukrajine do Kosova

Primijetio je kako su se političari u svojim govorima danas osvrnuli na Povelju UN-a i principe na kojima se svjetski poredak oslanja. Rekao je kako se pozivaju na međunarodno pravo, pogotovo kad je u pitanju konflikt u Ukrajini, a istovremeno većina tih zemalja 'sramotno ostaje tiho' o činjenici da su i same sudjelovale u gaženju te povelje i uništavanju temelja međunarodnog pravnog sustava.

Podsjetio je kako je jedan od primjera uništavanja međunarodnog pravnog sustava, priznavanje neovisnosti Kosova 'bez ikakvih međunarodnih pravnih dokumenata'.

'To možda zvuči kao daleka prošlost, ali rane nanesene međunarodnom pravu, postaju još dublje i ozbiljnije', rekao je Vučić. 'Povelja i zakon na koji se ona oslanja više ne postoji. Uništili su ju oni koji su razorili teritorije druge zemlje u ime vlastitih političkih i ekonomskih interesa'.

Podsjetio je na činjenicu da je 19 zemalja članica NATO-a napalo teritorij Srbije.

'Nećete vjerovati. Rekli su nam da su napadli suverenu, slobodnu i neovisnu zemlju kako bi spriječili potencijalnu humanitarnu katastrofu. Katastrofa se nije dogodila i još uvijek nisam čuo za sličan slučaj u svijetu. Napali su malu, ali slobodnu zemlju Srbiju, čiji sam ponosan predsjednik', rekao je Vučić te dodao da ni jedan policijski službenik iz Srbije nije stupio na teritorij druge zemlje.

Prozvao je Clintonovu adminstraciju i brojne europske države koje su se postavile protiv Srbije u tom trenutku. Istovremno je pohvalio američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegov rad na, kako je rekao, 'uspostavljanju pravednijeg svjetskog poretka i odgovornijeg stava prema Srbiji'.

'Pokušali su poraziti Srbiju, ali nisu uspjeli. Srbija se ustala poput feniksa iz pepela i danas je pravi primjer. No, posljedice napada na Srbiju su velike i posebno vidljive ovdje u Općoj skupštini UN-a. Ali još su vidljivije na brojnim bojištima diljem svijeta. Zašto? Jer bilo kakvi principi više ne postoje. Oni koji su ih pogazili više nemaju moralno pravo govoriti o njima. I da bi situacija bila još gora, a hipokracija još vidljivija, upravo su ti ljudi i te države koje su zauzele poziciju moralnog učitelja i zaštitnika vrijednosti modernog svijeta', rekao je Vučić i dodao kako najgore stvari vidi upravo u svojoj okolini.

'Uspon nacionalizma došao je do istaknutog društvenog položaja, posebno u Hrvatskoj, koja je ponosna na svoju nacističku prošlost i koja koristi nacističke slogane i simbole', prozvao je Vučić te dodao kako građani Srbije ne mogu prihvatiti oživljavanje najgorih ciljeva iz prošlosti, zbog kojih su ubijene stotine i tisuće ljudi.

Dodao je kako Srbija ne može prihvatiti da joj lekcije dijele oni koji se postavljaju kao 'posljednji svjetionici demokracije u svijetu'.

'I kad podignu svoje glasove, misleći da su veoma moralni i da je njihova pozicija jedina prava, samo se nasmijemo i postavimo pitanje - kako ste tretirali Kosovo i Metoniju i teritorijalni integritet Srbije, koji garantira Povelja UN-a? Na to nema odgovora ili nam daju neki dobronamjerni savjet i kažu nam da ne gledamo u prošlost, već u budućnost', rekao je Vučić i povukao paralelu s Ukrajinom, ali i poslao upozorenje, kako kaže, 'globalnom jugu'.

Upozorenje 'globalnom jugu'

'Želim vas sve upozoriti, sve koji pripadate 'globalnom jugu', obratite posebnu pozornost kad potpisujete ugovore s 'moćnima'. Tako smo mi potpisali poznati sporazum iz Bruxellesa 2013. godine, želeći riješiti probleme između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. Srbija je ispunila sve svoje obaveze. Jedina. Albanci ih do danas nisu ispunili', rekao je Vučić te dodao da je kao predsjednik bio pod velikim pritiskom da odustane od onoga što je potpisao. 'To je lekcija nama Srbima, ali i drugim vođama koji žele zaštiti svoju zemlju'.

Zahvalio je svim zemljama koje nisu priznale Kosovo kao samostalnu državu. 'Znamo da ste mnogi bili izloženi velikom pritisku i znamo da je ponekad održavanje položaja puno teže nego što se na prvi pogled čini. Hvala vam što ste uporni u nepriznavanju neovisnosti dijela teritorija Srbije', dodao je.

Nastavio je kako će u budućnosti Srbija postati članica Europske unije i zahvalio se predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku Vijeća Europe, Antoniju Costi za svu pomoć. Naveo je kako je Srbija zemlja kandidatkinja od 2012. godine, ali da taj dugi put pokazuje koliko je cijeli proces kompleksan. Istaknuo je kako su zato predložili da se Zapadni Balkan postupno uključi u jedinstveno europsko tržište i Schengen, čak i prije stjecanja punopravnog članstva.

'To ne bi služilo kao zamjena za članstvo i ne bi smanjilo naše ambicije, već pružilo konkretni i pragmatični put naprijed', rekao je Vučić.

Beograd surađuje i sa SAD-om, Rusijom i Kinom

Istaknuo je kako je Beograd jedan od rijetkih europskih gradova iz kojih je moguće zrakoplovom direktno letjeti u SAD, Rusiju i Kinu. Dotaknuo se razgovora Trumpa i XI Jinpinga te rekao kako se nada da će biti produktivni i doprinijeti stabilizaciji svijeta. Nastavio je kako njeguju odnose s partnerskim državama iz Afrike, Azije i Latinske Amerike te prisjetio povijesti pokreta nesvrstanih koji su osnovani u Beogradu 1961. godine.

'Srbija vjeruje da države mogu imati jasan smjer i vlastite interese bez zatvaranja vrata onima s kojima se ne slažu uvijek. Uostalom, svijet u kojem razgovaramo samo s onima koji misle kao mi bi imao malo potrebe za diplomacijom, slobodom i neovisnošću u donošenju odluka', rekao je Vučić.

UN se mora transformirati

Potom se dotaknuo teme vojnih konflikata u svijetu i uloge Ujedinjenih naroda u njemu. Rekao je da se tijela UN-a često nađu u problemima zbog finanacijskih pritisaka i birokratizacije, a države istovremeno traže konkretnije rezultate.

'To su stvarni problemi i nećemo ih ignorirati, ali to ne znači da išta manje trebamo Ujedinjene narode. Trebamo ih više nego ikad', poručio je Vučić i pozvao na njihovu transformaciju u učinkovitiju i fokusiraniju organizaciju koja će biti spremnija uhvatiti se u koštac sa svjetskim problemima.

Pitanje AI

'Mir nije jedini test naših sposobnosti da upravljamo promjenama. Mi smo i usred tehnološke transformacije', rekao je Vučić dotaknuvši se pitanja umjetne inteligencije koja, kako kaže, može dodatno produbiti 'postojeće neravnopravnosti i otvoriti put novim oblicima manipulacije te stvoriti sigurnosne rizike kakve nismo mogli ni zamisliti'.

'Što je tehnologija snažnija, to je veća odgovornost onih koji njome upravljaju. Možda imamo najnaprednije algoritme, kvantna računala, bespilotne sustave i umjetnu inteligenciju koja je sposobna obraditi u sekundama ono što nam je trebalo godinama. Ali istovremeno, ako dopuštamo da se temeljna prava međunarodnog poretka primjenjuju selektivno, tehnološki napredak neće učiniti svijet sigurnijim. Samo će nas učiniti tehnološki naprednijim u svijetu koji postaje politički sve nepredvidiji', rekao je Vučić.

Dodao je kako bi svijet prije svega trebao ojačati temelje međunarodnog poretka.

Na kraju svog govora, Vučić je zahvalio svim zemljama koje su potvrdile svoje sudjelovanje na izložbi EXPO 2027. koja će se sljedeće godine održati u Beogradu.