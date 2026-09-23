Zelenski: 'Rusija je zabrljala, teško je zamisliti veći gubitak...'

Podsjetio je da gotovo pet godina ruski generali pokušavaju provesti 'lude Putinove naredbe' kako bi osvojili istočni dio Ukrajine. Rekao je kako je ove godine Rusija izgubila 248 tisuća vojnika.

'Teško je zamisliti veći gubitak za jednu zemlju koja ima trajno mjesto u UN-ovom Vijeću sigurnosti i toliko se ponosi svojim naftnim stručnjacima', rekao je Zelenski i dodao: 'Točno je. Rusija je zabrljala. Ovaj smiješni i beskonačni rat s Ukrajinom mora biti okončan. Ne poznajem ni jednog svjetskog vođu koji bi rekao drugačije. Osim jednog čovjeka.'

Na samom početku svog govora, Zelenski je prepričao objavu Donalda Trumpa na Truth Socialu u kojem je on naveo da je ruska naftna industrija uništena.

'Imamo video potvrdu svakog tog gubitka života', rekao je Zelenski i dodao kako su snimke s dronova na bojišnici.

'Rusija je zemlja koja već ima 17 milijuna kvadratnih kilometara vlastitog teritorija, bez i jednog kilometra Ukrajine', istaknuo je.

Rat za koji Rusija još nije kažnjena

Nastavio je kako uz ruske vojnike, u Ukrajini se bore i vojnici Sjeverne Koreje.

'Zašto bi Koreanci davali svoje živote u ratu protiv Ukrajine? Kim Jong-un koristi ih poput devize, a zauzvrat dobiva nešto, što su zemlje diljem Azije vjerojatno primijetile. Poboljšane balističke projektile', rekao je Zelenski.

Dodao je kako je rat koji nije spriječen na vrijeme, i nije zaustavljen na vrijeme i za koji Rusija nije kažnjena na vrijeme.

'Znamo da je Putin nedavno još jednom obećao predstavnicima američkog predsjednika da će osvojiti našu sljedeću regiju i da samo treba još nekoliko mjeseci. To je vjerojatno 17 ili 18 put u posljednjih pet godina i stalno pomiče rokove. Još jednom, Putin neće uspjeti', naglasio je u svom govoru Zelenski.

Podsjetio je da Putin želi osvojiti ukrajinske gradove i regije, ali i susjedne zemlje poput Moldavije.

'Stalno prijeti Poljskoj i baltičkim zemljama. Rusija ne pokazuje nikakvo poštovanje prema tim zemljama, kao ni prema zemljama u središnjoj Aziji, ali nažalost ni prema ljudima u Siriji i diljem Afrike', rekao je Zelenski.

'Možete li ga zamisliti bez rata?'

'Treba reći ono što svi znaju - Rusi su ubojice', naglasio je Zelenski i podsjetio kako Putin uvijek traži nekoga tko će mu pomoći ubiti još ljudi kako bi se dokopao još zemlje. 'Umjesto da jednostavno stane i počne voditi vlastitu zemlju'.

'Možete li ga uopće zamisliti bez rata. On je 'nulti pacijent, onaj od kojeg se ova ideja o ratu širi dalje. A kud god se proširi donosi samo bol i nestabilnost, nove rizike i naravno krize. Što više slobode ima da reagira, to svijet postaje opasnije mjesto za sve ostale. Zato 'nuti pacijent' mora biti zaustavljen. Mora mu se ukloniti prostor za djelovanje, prostor za širenje zla', rekao je Zelenski.

Potom se dotaknuo pitanja zaustavljanja Rusije i ukrajinskih napada na ključne ruske ciljeve.

'Naši ciljevi su ruska mogućnost da finacira ovaj rat, da ga razvlači, učini ga brutalnijim i destruktivnijim. Ruske financije i proizvodnja moraju biti zaustavljeni, a naši vojnici i naše oružje radi na tome', rekao je Zelenski.

Zahvalio na potpori

Zahvalio je svijetu na potpori Ukrajini i svima koji su uveli sankcije Rusiji.

'Svaki put kad netko da Rusiji novac kroz trgovinu, kupuju ovom ratu još vremena. Zato inzistiramo na ograničenju trgovine s agresorom i zato sami uništavamo ruske izvore zarade', rekao je Zelinski te podsjedio da kad god Rusija ima novac odbija diplomatska rješenja.

Istaknuo je kako je Rusija od početka godine ispalila više od dva milijuna projektila različitih vrsta na Ukrajinu i koristila više od 63 tisuće dronova za napade.

'I dalje uzrokuju štetu, ali nas nisu slomili', naglasio je.

Dodao je da se 24/7 bore protiv ruskih napada, a dodatno ulažu u razvoj novih vrsta oružja kako bi se obranili. Podsjetio je da su pokrenuli anti-balistički program Freya s 10 partnerskih zemalja.

'Rat je zaista velik, zato moramo proizvesti dovoljno zaštite kako bi svaka osoba koja sjedi u ovoj dvorani mogla reći - moji ljudi su zaista zaštićeni. To je naš pristup sigurnosti', rekao je Zelenski.

Ukrajinska industrija dronova

Podsjetio je da je Ukrajina pokazala da se može nositi s puno većim neprijateljem i preživjeti. Posebno je naglasio koliko su dronovi važni u obrani, u onemogućavanju ruskih napada, u kontroli granica. Otkrio je i da je potpisao ugovore o suradnji na dronovima sa zemljama Zaljeva, Europe i diljem svijeta. Izdvojio je ugovore s Finskom, ali i Australijom te dodao da pripremaju ugovor s Kanadom i drugim zemljama.

'Kad je Rusija započela ovaj rat, nikako nije mogla zamisliti da će ukrajinski dalekometni dronovi jednog dana dosezati do njenih vojnih tvornica u Sibiru, tisućama kilometara od naše granice. Ni jedan ruski admiral nije očekivao da ćemo potopiti ruske ratne brodove koji su trebali dominirati morima', podsjetio je Zelenski i dodao kako Ukrajina sad proizvodi dronove jeftinije od mnogih drugih zemalja.

'Ono što Ukrajina gradi je sigurnost, tako da postanemo pravi pružatelj sigurnosti i pomognemo drugima osigurati zaštitu koja je već dokazana kod nas i koja zaista može smanjiti prostor za započinjanje novih ratova u svijetu. Mir kroz zaštitu, dame i gospodo. Samo razmislite o tome', rekao je Zelenski.

Istaknuo je da im je potrebna i diplomacija te dodao da je upravo o tome razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na sastanku koji je održan jučer. Izrazio je žaljenje što nije uspio razgovarati s kineskim predsjednikom koji je u posjetu SAD-u, ali ne i UN-u, jer je on netko tko bi mogao utjecati na Rusiju.

'U Ukrajini, vjerujemo da svijet ima snagu da to učini i sigurni smo da svijetu to treba', rekao je Zelenski. Dodao je kako je cijelom svijetu potrebno da se uspore borbe, uspori razvoj oružja jer je to već postala globalna prijetnja.

Umjetna inteligencija dolazi i na bojišnicu

Dotaknuo se i umjetne inteligencije rekavši kako će veoma brzo, uz ljude i umjetna inteligencija donositi odluke na ratištu.

'Dame i gospodo, ruski lider, 'nulti pacijent', čovjek od kojeg je rat potekao i širi se, postaje najveći rat u Europi od kraja Drugog svjetskog rata, će nepobitno napustiti ovaj svijet. No, što je Putin dulje u mogućnosti voditi rat, više će zla ostaviti iza sebe. U današnjem svijetu, ništa u ratu ne funkcionira na isti način kao 2022. Osim ljudske hrabrosti. Sve se promijenilo, a tko zna hoće li i hrabrost djelovati jednako u budućnosti', rekao je Zelenski nastavivši da će u budućnosti umjetna inteligencija izaći iz digitalnih okvira, u fizički svijet. 'A kad se to dogodi, bolje da je mir u svijetu'.

Na kraju se obratio ne samo Europi, već zemljama koje Rusija koristi u svom ratu protiv Ukrajine.

'Znamo da Rusija koristi državljane 47 zemalja u svom ratu. Jemen, Zimbabve, Kuba, Bjelorusija, Sudan, Južna Afrika i mnoge, mnoge druge. Ljudi iz 47 zemalja koji su završili u Rusiji zbog prijevare i trikova. Tako da želim govoriti predstavnicima tih 47 zemalja. Znate li što Rusija čini s vašim ljudima? To su vaši građani. Brinite se o njima i nemojte dopustiti da završe na nekom frontu. Nemojte Putinu dopustiti da vas uvuče u ovaj rat. Ograničite njegov manevarski prostor, ograničite njegov novac, ograničite njegov rat. I molim sve ovdje, nemojte biti posljednji koji će se pridružiti obrani života', apelirao je Zelenski i još jednom zahvalio svima koji su stali uz ljude Ukrajine.

'Slava Ukrajini', rekao je na kraju svog govora Zelenski.