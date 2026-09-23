zatvorena ulica

FOTO: Umalo nova tragedija zbog urušavanja u Srbiji: 'Sustav nije želio slušati narod'

M.Či.

23.09.2026 u 22:40

Urušavanje gradilišta u Beogradu
Urušavanje gradilišta u Beogradu Izvor: Facebook/Moje naselje / Autor: Facebook/Moje naselje
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U urušavanju dijela gradilišta i parkirališta u Beogradu, samo je pukom srećom izbjegnuta veća tragedija

Građani koji žive u Ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu morali su biti evakuirani, nakon što je na obližnjem gradilištu popucao potporni zid i doveo do propadanja velikog dijela površine uz gradilište i parkiralište. U rupi je, kako je vidljivo na slikama koje su objavljene na društvenim mrežama, završio i jedan automobil.

Na teren su odmah poslane hitne službe, koje su osigurale područje, a istraga će utvrditi zbog čega je došlo do urušavanja.

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'Zbog incidenta na gradilištu u Ulici Vojvode Vlahovića, dežurni javni tužitelj izašao je na mjesto događaja radi očevida i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do pucanja potpornog zida. Dežurni javni tužitelj izdao je naloge za poduzimanje svih potrebnih radnji radi utvrđivanja uzroka događaja. O daljnjem tijeku postupka i utvrđenim činjenicama javnost će biti pravovremeno obaviještena', stoji u priopćenju Drugog osnovnog javnog tužiteljstva.

Građanska inicijativa 'Moje naselje' objavila je video i fotografije s mjesta događaja te dodala kako mjesecima upozoravaju nadležne na probleme. Dodaju kako je pukom srećom izbjegnuta veća tragedija u kojoj je netko mogao stradati.

Naveli su da su stanari jedne zgrade evakuirani te da je ulica zatvorena za sav promet.

Ističu kako je ugrožena i opskrba vodom i plinom, ali i druge instalacije koje prolaze kroz ulicu.

'Sustav nije želio slušati narod, a bez naroda sustav ne postoji', poručili su iz inicijative

Građani koji žive u Ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu morali su biti evakuirani, nakon što je na obližnjem gradilištu popucao potporni zid i doveo do propadanja velikog dijela površine uz gradilište i parkiralište. U rupi je, kako je vidljivo na slikama koje su objavljene na društvenim mrežama, završio i jedan automobil.

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