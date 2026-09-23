Srpski nogometaš zbog jedne fotografije protjeran iz Hrvatske: Uhitili ga usred utakmice

Usred nogometne utakmice u Baranji uhićen je 37-godišnji nogometaš B.J. iz Srbije, koji igra za klub "Jovan Lazić" iz Bolmana. On je, prema pisanju Dokumentacijsko-informacijskog centra "Veritas", priveden jer je 4. rujna na svome Facebook profilu kao stor objavio fotografiju umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Iako je objava bila vidljiva samo 24 sata, to je bilo dovoljno da službe reagiraju. Naime, nogometaš je već 13. rujna dobio jednodnevnu zabranu ulaska u Hrvatsku. Policajci su ga navodno upozorili: "Pazi što objavljuješ na društvenim mrežama".