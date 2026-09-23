Srpski nogometaš zbog jedne fotografije protjeran iz Hrvatske: Uhitili ga usred utakmice

Srpskog nogometaša B.J. uhitila je policija usred utakmice nižih liga Osječko-baranjske županije jer je na Facebooku objavio fotografiju Ratka Mladića
Usred nogometne utakmice u Baranji uhićen je 37-godišnji nogometaš B.J. iz Srbije, koji igra za klub "Jovan Lazić" iz Bolmana. On je, prema pisanju Dokumentacijsko-informacijskog centra "Veritas", priveden jer je 4. rujna na svome Facebook profilu kao stor objavio fotografiju umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića.
Iako je objava bila vidljiva samo 24 sata, to je bilo dovoljno da službe reagiraju. Naime, nogometaš je već 13. rujna dobio jednodnevnu zabranu ulaska u Hrvatsku. Policajci su ga navodno upozorili: "Pazi što objavljuješ na društvenim mrežama".
U nedjelju je došao na utakmicu protiv HNK Bilje preko Mađarske. Ušao je u igru u 28. minuti, da bi na poluvremenu napustio teren. Naime, tad je policija došla na stadion te ga uhitila dok je sjedio na klupi za rezervne igrače.
U ponedjeljak je proglašen krivim za remećenje javnog reda i mira te ga je Općinski sud u Osijeku kaznio s 1500 eura uz rok plaćanja od dva sata te zabranu ulaska u Europsku uniju u trajanju od tri mjeseca. Jedini dokaz je bila sporna fotografija s Facebooka.