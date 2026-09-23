Vučić nije mogao spavati pred važan govor u UN-u: Pazite otkud se javio u 6 ujutro

'Evo me u Central Parku u New Yorku. Šest je i nešto ujutro po američkom, odnosno istočnoameričkom vremenu. Ono što je važno napomenuti jest da ne trčim. Nisam u stanju pohvaliti se ni okretanjem pedala ni brzim trčanjem , ali sam naučio rano ustajati i vrijedno raditi za svoju zemlju", rekao je Vučić u videu u kojem je odjeven ležernije nego što smo navikli.

Dodao je kako je pred njim naporan dan u kojem ga očekuje niz sastanaka i priprema za nastup u Ujedinjenim narodima te priznao da ima tremu.

'Naravno da imam tremu. Jedino što mogu obećati ljudima jest da ću se boriti za nas i našu zemlju', rekao je Vučić te dodao poruku svojim 'suborcima' - borite se.

Rekao je i da se u Srbiju vraća za dva dana, kako bi nastavio predvoditi 'tu borbu' protiv 'onih koji su ponižavali zemlju, pokušavali poniziti žene Srbije, vrijeđali i urušavali sve naše vrijednosti'.

Dodao je kako je primio prijetnje putem društvenih mreža.

'Ne znam razumijete li koliko je to strašno. Ne mislim samo na to što su mi sa svojih službenih profila prijetili silovanjem, što danas nazivaju satirom – kakve li satire – već je mnogo važnije to što su nam pokazali kako bi se odnosili prema našim bakama, majkama, suprugama, kćerima, unukama i sestrama', rekao je Vučić i video zaključio zahvalom građanima na podršci uoči nastupa pred UN-om večeras.

'Sve što mogu reći jest da ću dati sve od sebe. Posebno hvala ženama u Srbiji i hvala cijeloj Srbiji', zaključio je Vučić.