ne odustaju

Rusija u UN-u odbacila prekid vatre u Ukrajini i optužila Europu: 'Varali su'

M.Či.

23.09.2026 u 21:41

Sergej Lavrov
Sergej Lavrov Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL
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Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov ponovno je odbacio pozive na prekid vatre u ratu s Ukrajinom

Tijekom sastanka Vijeća sigurnosti UN-a Lavrov je optužio Europu da traži prekid vatre kako bi 'obnovila' ukrajinske zalihe oružja. Umjesto toga, Lavrov je prenio drugi zahtjev Moskve - 'dugoročni mirovni sporazum' za okončanje sukoba.

Kako prenosi dpa, Lavrov je rusku invaziju prikazao kao 'nužnu za zaštitu svojih sigurnosnih interesa' i prava Rusa u Ukrajini.

Lavrov je također rekao da je Ukrajina mogla ostati unutar svojih granica iz 1991. da su Francuska, Njemačka i Poljska ispunile svoje obveze jamčenja provedbe sporazuma između ukrajinske oporbe i vlade iz 2013. - 2014. te da nisu dopustile 'državni udar u Ukrajini'.

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'Varali su', rekao je, misleći na tri europske zemlje. Tvrdio je da je to u konačnici dovelo do rata, zbog kojeg je Ukrajina izgubila dio svog teritorija.

S druge strane, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha, ponovio je da je Kijev spreman na trenutni i potpuni prekid vatre, bez preduvjeta, ali pod uvjetom da ga se i Moskva pridržava.

Dodao je i da je Ukrajina spremna i na djelomično primirje koje bi pokrivalo prestanak napada na energetske objekte ili izvoz žitarica. Istaknuo je kako je 14 od 15 članica Vijeća sigurnosti, među kojima su i SAD i Kina, podržalo takav prijedlog.

Zanimljivo, sastanku nije prisustvovao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je kasnije govorio pred Općom skupštinom UN-a.

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