Rusija u UN-u odbacila prekid vatre u Ukrajini i optužila Europu: 'Varali su'

Tijekom sastanka Vijeća sigurnosti UN-a Lavrov je optužio Europu da traži prekid vatre kako bi 'obnovila' ukrajinske zalihe oružja. Umjesto toga, Lavrov je prenio drugi zahtjev Moskve - 'dugoročni mirovni sporazum' za okončanje sukoba.

Kako prenosi dpa, Lavrov je rusku invaziju prikazao kao 'nužnu za zaštitu svojih sigurnosnih interesa' i prava Rusa u Ukrajini.

Lavrov je također rekao da je Ukrajina mogla ostati unutar svojih granica iz 1991. da su Francuska, Njemačka i Poljska ispunile svoje obveze jamčenja provedbe sporazuma između ukrajinske oporbe i vlade iz 2013. - 2014. te da nisu dopustile 'državni udar u Ukrajini'.