Alen Ružić zbog knjige narkotika medicinskoj sestri dao otkaz: Sud sve proglasio nezakonitim

Riječ je o trećoj pravomoćnoj presudi protiv KBC-a Rijeka zbog izvanrednih otkaza. Dva slučaja su još na sudu
Medicinska sestra Dinka Milinković, dobila je pravomoćnu presudu protiv KBC-a Rijeka zbog izvanrednog otkaza kojeg je dobila prije četiri godine, u vrijeme kad je ravnatelj bolnice bio sadašnji ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić.
"Osjećala sam se strašno. Stvarno je bilo teško i nakon 42 godine dobiti otkaz na Klinici, na kojoj sam dala stvarno sve, od zdravlja pa nadalje", rekla je Milinković za RTL Danas.
Opravdanje ministra
Riječ je o trećoj pravomoćnoj presudi protiv KBC-a Rijeka zbog izvanrednih otkaza. Dva slučaja su još na sudu. Inače, Milinković je bila medicinska sestra na Klinici za radioterapiju i onkologiju, čije su predstojnica Ingrid Belac Lovasić, ali i glavna sestra Vlasta Predovan također dobile izvanredni otkaz. Belac Lovasić je sudskom odlukom vraćena na posao, dok Predovan čeka pravorijek.
"Ja sam kao ravnatelj našao da jedna knjiga narkotika s Klinike za onkologiju nikad nije nađena, a da je druga imala osamdeset posto nesukladnosti. I da je nađeno nekoliko stotina tableta narkotika koji nisu bili evidentirani. To nije dio radnog spora, ali zbog toga su dani otkazi", opravdava se sadašnji ministar Ružić.
Sporni troškovi
Sindikat zdravstva Hrvatske procjenjuje da su troškovi sporova milijun eura. "Sindikat će poduzeti sve da se novci koji su ulupani u ove nezakonite sporove vrate natrag u bolnički proračun i da svi oni koji su sudjelovali u ovoj farsi kazneno odgovaraju", kaže predsjednica sindikata Radmila Čahut Jurišić.
No, iz KBC-a kažu da zaposlenici nisu dobili sva potraživanja te da sud nije dosudio nikakvu obvezu plaćanja parničnog postupka nijednoj strani. Stoga ukupni trošak nije utvrđen.
"Navod Sindikata da KBC Rijeka na žalbe u ovim postupcima troši milijun eura novca poreznih obveznika je krajnje pretenciozan i senzacionalistički. Sud nije dosudio nikakvu obvezu plaćanja parničnog troška nijednoj od stranaka, budući da sud utvrđuje kako su obje stranke jednako uspjele u navedenim radnim sporovima", kažu iz KBC-a Rijeka.
Tri postupka pravomoćno su završena, a u dva se još čeka konačna odluka. Ukupan trošak za KBC zasad nije utvrđen.