Alen Ružić zbog knjige narkotika medicinskoj sestri dao otkaz: Sud sve proglasio nezakonitim

Riječ je o trećoj pravomoćnoj presudi protiv KBC-a Rijeka zbog izvanrednih otkaza. Dva slučaja su još na sudu

Medicinska sestra Dinka Milinković, dobila je pravomoćnu presudu protiv KBC-a Rijeka zbog izvanrednog otkaza kojeg je dobila prije četiri godine, u vrijeme kad je ravnatelj bolnice bio sadašnji ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić. "Osjećala sam se strašno. Stvarno je bilo teško i nakon 42 godine dobiti otkaz na Klinici, na kojoj sam dala stvarno sve, od zdravlja pa nadalje", rekla je Milinković za RTL Danas.

Opravdanje ministra Riječ je o trećoj pravomoćnoj presudi protiv KBC-a Rijeka zbog izvanrednih otkaza. Dva slučaja su još na sudu. Inače, Milinković je bila medicinska sestra na Klinici za radioterapiju i onkologiju, čije su predstojnica Ingrid Belac Lovasić, ali i glavna sestra Vlasta Predovan također dobile izvanredni otkaz. Belac Lovasić je sudskom odlukom vraćena na posao, dok Predovan čeka pravorijek. "Ja sam kao ravnatelj našao da jedna knjiga narkotika s Klinike za onkologiju nikad nije nađena, a da je druga imala osamdeset posto nesukladnosti. I da je nađeno nekoliko stotina tableta narkotika koji nisu bili evidentirani. To nije dio radnog spora, ali zbog toga su dani otkazi", opravdava se sadašnji ministar Ružić.

Otvoren novi kompleks KBC Rijeka Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj







+24 Otvoren novi kompleks KBC Rijeka Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj