Vučić razmišlja o kraju mandata: Možda opet u Vladu, a možda i van politike

Srpski predsjednik je dao intervju za Reuters u kojem je naveo kako želi smanjiti dobavu plina iz Rusije, te da će Srbija pod njegovim vodstvom ostati na europskom putu
Srbija želi pristupiti Europskoj uniji, ali je jedan od rijetkih kupaca ruskog plina te se mora prilagoditi EU zahtjevima u svojoj energetskoj policiji, izjavio je između ostalog Aleksandar Vučić u intervjuu za američki Reuters. Kako prenosi N1, Vučić je rekao da Srbija još uvijek ima velike zalihe ruskog plina, ali ih također sve više nabavlja i od Europljana.
'Nema sumnje, dok sam ja predsjednik, Srbija će biti na europskom putu', rekao je Vučić.
Konkretno, naveo da mu je cilj osigurati da se 500 milijuna kubičnih metara plina godišnje, oko petine potreba susjedne države, nabavlja putem zajedničke inicijative EU-a, kojoj se Srbija pridružila 2025. godine.
Priznao korupciju među srpskim političarima
Tako srpski predsjednik navodi da Srbija preko Bugarske nabavlja plin iz Azerbajdžana, a preko plinovoda kroz Sjevernu Makedoniju koji će započeti ove godine, otvorit će se pristup ukapljenom plinu iz Grčke. S druge strane, reagirao je i na kritičare koji prigovaraju na manjak vladavine prava te korupciju.
'Riječ je o korupciji u našim državnim institucijama, uključujući i političare', pojasnio je Vučić Reutersu navodeći da je osobno nezadovoljan s korupcijom.
Upitan o nedavnim izmjenama pravosudnih zakona koji bi mogli smanjiti neovisnost pravosuđa, Vučić je poručio da su vlasti spremne razmotriti te zakone u suradnji s europskim institucijama.
'Briga o mom naslijeđu može zahtjevati angažman'
Dok EU od Srbije traži jačanje vladavine prava, slobode medija te intenzivniju borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, u intervju su se spomenuli i izvanredni izbori ove godine, kao i činjenicu da Vučićev mandat istječe 2027. godine. Srpski predsjednik nije isključio mogućnost povratka u stranačku politiku pa čak i povratak na mjesto premijera. Međutim, čini se da se zasitio politike.
'Volio bih biti manje angažiran u politici ili se njome uopće ne baviti, ali briga o mom političkom nasljeđu može zahtijevati određeni angažman. Vidjet ćemo“, poručio je Vučić u razgovoru za Reuters.