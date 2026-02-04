Vučić razmišlja o kraju mandata: Možda opet u Vladu, a možda i van politike

Srbija želi pristupiti Europskoj uniji, ali je jedan od rijetkih kupaca ruskog plina te se mora prilagoditi EU zahtjevima u svojoj energetskoj policiji, izjavio je između ostalog Aleksandar Vučić u intervjuu za američki Reuters. Kako prenosi N1, Vučić je rekao da Srbija još uvijek ima velike zalihe ruskog plina, ali ih također sve više nabavlja i od Europljana.

'Nema sumnje, dok sam ja predsjednik, Srbija će biti na europskom putu', rekao je Vučić.

Konkretno, naveo da mu je cilj osigurati da se 500 milijuna kubičnih metara plina godišnje, oko petine potreba susjedne države, nabavlja putem zajedničke inicijative EU-a, kojoj se Srbija pridružila 2025. godine.