Uhićen osumnjičeni za palež auta gradonačelnika Mostara

"Osoba koja se dovodi u vezu s podmetanjem požara ispod vozila mostarskog gradonačelnika privedena je u prostorije policije, gdje će biti ispitana", naveli su iz županijskoga MUP-a sa sjedištem u Mostaru.

Dodali su da će nakon toga biti predana u nadležnost Tužiteljstva HNŽ-a koje vodi istragu.

Službeno vozilo gradonačelnika Mostara zapaljeno je u noći na srijedu ispred obiteljskoga doma.