Uhićen osumnjičeni za palež auta gradonačelnika Mostara

I.K./Hina

28.11.2025 u 10:57

Zapaljeni službeni auto gradonačelnika Mostara Maria Kordića
Zapaljeni službeni auto gradonačelnika Mostara Maria Kordića Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Mostarska policija
Policija je privela jednu osobu zbog paljenja službenog vozila gradonačelnika Mostara Marija Kordića ranije ovoga tjedna, potvrdili su za Hinu iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ).

"Osoba koja se dovodi u vezu s podmetanjem požara ispod vozila mostarskog gradonačelnika privedena je u prostorije policije, gdje će biti ispitana", naveli su iz županijskoga MUP-a sa sjedištem u Mostaru.

Dodali su da će nakon toga biti predana u nadležnost Tužiteljstva HNŽ-a koje vodi istragu.

Službeno vozilo gradonačelnika Mostara zapaljeno je u noći na srijedu ispred obiteljskoga doma.

Mediji navode kako je policija s nadzornih kamera utvrdila da su dvije osobe sudjelovale u zapaljenju vozila. Jedan je najprije izviđao, a zatim je druga podmetnula požar.

U prvoj izjavi za javnost Kordić je istaknuo kako se posljednje vrijeme svjedoči "organiziranom stvaranju narativa mržnje i napadima na moj rad, isključivo zato što štitimo interese Grada Mostara".

Dodao je da takav narativ ima svoje posljedice, a ovaj događaj jasno pokazuje cilj onih koji ga potiču.

Ovaj incident dodatno je podigao međunacionalne napetosti u Mostaru, gdje su posljednjih mjeseci prisutne polemike oko zahtjeva Islamske zajednice za izgradnju Islamskog centra u središtu grada. Također, bošnjački dužnosnici već neko vrijeme zahtijevaju zaustavljanje izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta.

