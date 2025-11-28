stiglo ipak upozorenje

Sud BIH odbio pokrenuti postupak protiv zaposlenice koja je bila na Thompsonovom koncertu

M. Šu./Hina

28.11.2025 u 19:58

Marko Perković Thompson
Marko Perković Thompson Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

Sud BiH odbio je pokrenuti stegovni postupak protiv svoje zaposlenice, stručne suradnice iz Odjela za ratne zločine, ocjenjujući da "ne postoji temelj za pokretanje i vođenje stegovnog postupka" protiv nje zbog prisustvovanja koncertu Thompsona ovoga ljeta u Sinju.

Provjera je pokrenuta nakon prijave skupine novinara Radio televizije Republike Srpske koji su Sudu BiH prijavili da je Ivana Rašić na svom Instagram profilu objavila kako je bila na koncertu Marka Perkovića Thompsona i podijelila fotografije.

U prijavi je navedeno i da Thompson na koncertima koristi ustaški pozdrav 'Za dom spremni'. Instagram profil stručne suradnice Suda BiH je u međuvremenu zaključan.

vezane vijesti

Sud je potvrdio kako je predmet dodijeljen Odboru za etiku i integritet Suda BiH koji je razmatrao slučaj, ali utvrdio da nema temelja za pokretanje postupka. 

"Odbor za etiku i integritet Suda BiH je odlučio da ne postoji temelj za pokretanje i vođenje stegovnog postupka protiv zaposlenice", stoji u pojašnjenju Suda BiH koje je dostavljeno portalu Detektor koji prati procese u pravosuđu. 

Iako stegovni postupak neće biti otvoren, Odbor je ipak upozorio sve zaposlene na standarde ponašanja. 

"Nužno je istaknuti obvezu poštivanja Etičkog kodeksa, posebno kada je riječ o javnim istupima koji mogu dovesti u pitanje ugled Suda BiH“, naveli su iz ove institucije. 

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
protivno zakonu

protivno zakonu

Evo što je Plenković rekao o Thompsonovoj bespravnoj gradnji u Čavoglavama
AUTOM PO GRADU

AUTOM PO GRADU

Zagrepčani, sami ste si krivi: Nevjerojatne brojke otkrivaju uzroke prometnog kolapsa u metropoli
cure detalji istrage

cure detalji istrage

Otkriveno zašto je Uskok požurio uhititi Mikulića u lovu, uhićeni o mitu pričali preko telefona?

najpopularnije

Još vijesti