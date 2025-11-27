treba i pojesti nešto

Orban pomaže Srbiji, a Vučić ga časti: Dvojica državnika završila kod Mićka

Prije važnog sastanka o budućnosti NIS-a Aleksandar Vučić se potrudio biti dobar domaćin mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, pa ga je odveo ondje gdje državnici baš i ne zalaze često kad su u službenim posjetima

Mađarski premijer Viktor Orban u službenom je posjetu Srbiji. U Subotici ga je ugostio predsjednik Aleksandar Vučić.

Formalni dio susreta obilježen je pokušajem spašavanja Naftne industrije Srbije (NIS), čijoj rafineriji u Pančevu prijeti gašenje već ovog vikenda, ako SAD ne izda novu licencu za rad. Jedna od opcija je i da MOL preuzme udjele koje u NIS-u drže ruski Gazpromneft i Gazprom. To je ujedno i uvjet za neometanu distribuciju nafte u Srbiju.

No, prije važnog sastanka, Vučić je iskoristio priliku te je kao pravi domaćin poveo Orbana - na burek. Prezalogajili su u buregdžinici ‘Mićko‘ u Subotici.

"Kažu da se o strateškim partnerstvima razgovara za velikim stolovima, ali smo se Viktor Orban i ja odlučili da to napravimo uz vrući burek, jer je prijateljstvo Srbije i Mađarske odavno postalo jače od svih protokola. Drago mi je što smo i ovaj susret začinili dobrim razgovorom i još boljim burekom", napisao je Vučić na Facebooku. 

