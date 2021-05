Vučetić: 'Gradonačelnik Zadra pretvoren je u grotesknu figuru Brace sa Srebrnjaka'

Marko Vučetić, nezavisni kandidat uz podršku pet stranaka za gradonačelnika Zadra, gostovao je u Novom danu i komentirao rezultat prvog kruga lokalnih izbora u Zadru

Upitan trebaju li mu glasovi birača Enija Meštrovića, umjetnika poznatijeg kao Ričard, Vučetić je rekao da mu treba glas Enija Meštrovića, ali da ga ne promatra kao čovjeka koji je u posjedu glasova svojih birača.

“On jest fenomen koji je pomogao da se svrgne s vlasti HDZ i da se dogodi izborna revolucija u Zadru. On je pomogao da dođe do autodestrukcije HDZ-a na način stvaranja Ričarda kao prototipa koji je odvukao birače od HDZ-a. Pokazao je da Zadar nije utvrda HDZ-a. To sam pokazao i ja, okupivši sve oporbeno što postoji strukturirano na sceni. Očekujem od birača da pristupe drugom krugu i da okinemo sramotnu stigmu o Gradu Zadru kao utvrdi HDZ-a”, rekao je Vučetić za N1.