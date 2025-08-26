Vrućine opasnije nego što se mislilo, novo istraživanje otkrilo koliki utjecaj imaju na starenje

Opetovano izlaganje toplinskim valovima, koji su uslijed klimatskih promjena sve češća pojava, može ubrzati proces starenja, upozorava nova znanstvena studija. Takve posljedice posebno prijete pojedinim demografskim skupinama

Dosadašnja istraživanja pokazala su da toplinski valovi imaju negativne posljedice na zdravlje starijih osoba, no uglavnom su se fokusirala na kratkotrajnu izloženost produljenoj toplini. Za razliku od njih, nova studija, objavljena u prestižnom časopisu Nature Climate Change, procijenila je potencijalne dugoročne učinke toplinskih valova na zdravlje i proces starenja, prenosi Independent. Znanstvenici su analizirali podatke o čak 24.922 odrasle osobe na Tajvanu, čija je prosječna biološka dob iznosila 46 godina, kako bi ispitali utjecaj toplinskih valova na ubrzano starenje. Brzo starenje definirano je kao razlika između biološke i kronološke dobi, a istraživači su zatim procijenili njegovu povezanost s izloženošću ekstremnoj vrućini.

Povećan rizik od bolesti i ranije smrtnosti Biološka dob predstavlja mjeru funkcionalnog stanja organizma na molekularnoj i organskoj razini u odnosu na kronološku dob, određenu datumom rođenja. Osobe čija je biološka dob viša od kronološke imaju povećan rizik od razvoja bolesti i ranije smrtnosti. Analizom medicinskih podataka, prikupljenih u razdoblju od 2008. do 2022. godine, istraživači su otkrili da je kumulativna izloženost toplinskim valovima u značajnoj mjeri povezana s porastom ubrzanog starenja. Iako se činilo da su se sudionici tijekom petnaestogodišnjeg razdoblja djelomično prilagodili ekstremnim uvjetima, negativni zdravstveni učinci nisu nestali. Ranjive skupine Studija je također pokazala da su fizički radnici, stanovnici ruralnih područja te osobe koje žive u zajednicama s manjim brojem klima-uređaja osjetljivije na negativne učinke toplinskih valova. Nalazi ukazuju na to da ljudi koji žive u regijama s većim brojem ekstremno vrućih dana u prosjeku pokazuju izraženije biološko starenje od onih koji žive u hladnijim područjima. 'Analizirali smo podatke gotovo 25 tisuća odraslih osoba u longitudinalnoj kohorti na Tajvanu i primjenom linearnih mješovitih modela pokazali da toplinski valovi ubrzavaju proces starenja', naveli su istraživači.

