Vrijeme do kraja tjedna potpuni je kaos: Kiša, snijeg, poplave, južina pa opet snijeg!

I u središnjoj Hrvatskoj oblačno s kišom. Popodne će oborina prestajati i djelomično će se razvedravati. Mjestimice će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka uglavnom od 2 do 7 °C.

Vjetrovito i u Dalmaciji - najprije uz jugo i jugozapadnjak, a zatim sjeverozapadnjak, pa i mjestimice jače valovito more. Bit će vrlo nestabilno uz povremenu kišu, lokalno vjerojatno i u obliku jače izraženih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka uglavnom od 10 do 15 °C, a u unutrašnjosti od 5 do 10 °C.