Crveni alarm u dvije regije; evo što prognostičari najavljuju za ovaj vikend

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano i uglavnom suho. U gorskim krajevima većinom oblačno, povremeno sa slabim snijegom, a moguće je i stvaranje snježnog pokrivača. Puhat će jaka i olujna bura i sjeverni vjetar. Najviša temperatura zraka od 2 do 4 °C, na moru između 8 i 10 °C. U Dalmaciji promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren i jak, mjestimice i olujan sjeverni vjetar, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka od 8 do 13 °C, u unutrašnjosti između 2 i 7 °C. Na jugu Hrvatske podjednaka temperatura zraka, uz promjenljivo pa i pretežno oblačno vrijeme. Povremeno će biti kiše, ponegdje i u obliku jače izraženih pljuskova. Puhat će jaka do ulujna bura i sjeverni vjetar.