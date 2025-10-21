blagdani se bliže

Vrijeme darivanja: Evo kolike će božićnice dobiti zaposleni u državnim tvrtkama

V. B.

21.10.2025 u 19:44

Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Slovenci odlučili su uvesti obveznu božićnicu za sve zaposlene građane. I to nije mali iznos - čak 639 eura. Kod nas tako nešto još nije uvedeno, ali izdašne božićnice mogu očekivati oni koji rade u državnim firmama

Net.hr upitao je u državnim tvrtkama kakve božćnice dobiti njihovi zapslenici. Hrvatske ceste isplatit će prigodnu nagradu povodom božićnih blagdana u iznosu od 250 eura što je 150 eura više nego lani. Iz Hrvatske pošte su rekli da u ovom trenutku još nije donesena odluka o isplati božićnice. Oni su prošle godine dobili 500 eura, što je bilo čak 300 eura više nego 2023. godine.

Jadrolinija je 2024. svojim zaposlenicima dala 250 eura, a toliko će biti i sada.

HŽ Infrastruktura je prošle godine digla božićnicu za 30 eura, a ove godine su ostali na istom - 250 eura. Za 2.828 radnika u Hrvatskim autocestama božićnica će iznositi 200 eura.

Iz Croatia Airlinesa kratko su poručili da još nisu donijeli odluku o iznosu ovogodišnje božićnice za zaposlenike.

Hrvatska narodna banka u prosincu pak planira svojim zaposlenicima isplatiti 160 eura na račun. 

Jadranski naftovod - JANAF mrvicu je podigao iznos svoje božićnice. Umjesto prošlogodišnjih 331,81 eura, ove će godine svaki njihov radnik uoči Božića dobiti 350 eura. 

Iz vodeće hrvatske financijske agencije FINA-e kazali su da će radnici dobiti božićnicu od 350 eura.

