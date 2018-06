Vozači oprez: Zbog radova u Savskoj posebna regulacija prometa

Na jednoj od zagrebačkih prometnih žila kucavica - Savskoj cesti, uvodi se podsebna regulacija prometa od ponedjeljka 11. lipnja do subote 30. lipnja

Prilikom izvođenja radova sanacije tramvajskog kolosijeka na Savskoj cesti na dijelu od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije, od ponedjeljka 11. 06. 2018. godine od 07,00 sati do subote 30. 06. 2018. godine do 05,00 sati, u noćnim satima od 22,00 do 05,00 sati zauzimat će se jedan prometni trak, a promet će se odvijati po slobodnom dijelu kolnika, u preostalom vremenu bit će zauzet samo prometni trak namijenjen isključivo za vozila javnog gradskog prijevoza putnika, a promet će se odvijati nesmetano.