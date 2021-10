Vote Watch: Picula treći najutjecajniji eurozastupnik u vanjskim poslovima

Tonino Picula, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu ove je godine treći najutjecajniji zastupnik u Parlamentu u sferi utjecaja na politiku trgovine i vanjskih poslova, prema pokazateljima Influence Indexa kojeg provodi nezavisni think tank Vote Watch Europe, priopćio je ured zastupnika u četvrtak

“Smatram da su međunarodni odnosi, zajedno sa sigurnošću i obranom, posebno u sferi novih izazova multilateralnog poretka, ključni za budućnost Europske unije i blagostanje njezinih članica. Zbog toga sam tim temama posebno posvetio u ovom mandatu: odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji su naš ključni partner, su donedavno bili na najnižoj razini u proteklih sedamdeset godina. Moje nedavno usvojeno Izvješće postalo je temelj na kojem će EU bazirati strategiju odnosa prema SAD-u i ključne teme na kojima možemo raditi zajedno kako bismo doprinesli globalnom miru i rješavanju ključnih izazova kao što su klimatske promjene, harmonizacija oporezivanja i migracije. Druga važna tema je naše najbliže susjedstvo, zbog čega sam se i prihvatio uloge predsjednika Radne skupine EP za zapadni Balkan. Trebale su nam više od dvije godine do usvajanja paketa pretpristupne pomoći IPA III, no to je jedan od najvažnijih zadataka koje smo uspjeli završiti ove godine”, istaknuo je Picula povodom objave rezultata Vote Watcha.

Picula je tako ove godine predstavio Izvješće o budućnosti odnosa Europske unije i SAD-a, izglasanog na Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta, a koje je definiralo prioritete dijaloga između Sjedinjenih Država i EU-a te detektiralo najveće zajedničke izazove. Europski parlament njegovo je izvješće usvojio golemom, dvotrećinskom većinom od 550 glasova.

Ovo je Piculino Izvješće naglasilo potrebu za obnovljenom agendom koja bi naglasila multilateralnu suradnju za zdraviji svijet, borbu protiv klimatskih promjena, reformirana pravila trgovine, promociju demokracije i poredak baziran na zajedničkim vrijednostima kao i reformu globalnog poretka usmjerenog ka uklanjanju društvenih i ekonomskih nejednakosti. Zatim je usvojeno i njegovo Izvješće o Crnoj Gori u kojem je istaknuo napredak te zemlje u borbi protiv organiziranog kriminala, ali je i pozvao na ubrzanje reformskih procesa, posebno naglašavajući važnost vladavine prava, slobode medija i borbe protiv korupcije.

Picula je povodom objave rezultata podsjetio na važnost da EU zadrži svoj kredibilitet u politici proširenja na zapadnom Balkanu, jer ocjenjuje kako je to osnovni test koji Unija mora položiti u realiziranju svoje agende strateške autonomije u vanjskoj politici, sigurnosti i obrani.

Nastavno na politiku proširenja Europske unije, Tonino Picula je u svojstvu pregovaratelja finalizirao usvajanje instrumenta IPA III, koji je temelj za pretpristupno financiranje zemalja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji u periodu od 2021. do 2027. godine te kojemu je cilj ojačati demokratske, normativne i socio-ekonomske transformacije zemalja kandidatkinja za pristupanje EU-u, stoji u priopćenju.