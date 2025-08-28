PRELOMILI SU

Nakon napada na Kijev: Von der Leyen najavila 19. paket sankcija protiv Rusije

L. Š. / Hina

28.08.2025 u 12:41

Ursula von der Leyen i Volodimir Zelenski
Ursula von der Leyen i Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: ANDREW MEDICHINI / POOL
Bionic
Reading

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u četvrtak nove sankcije protiv Rusije nakon noćašnjeg ruskog napada na Kijev u kojem je oštećeno sjedište Delegacije EU-a u tom gradu

'Sinoćnji napad pokazuje da Kremlj neće stati ni pred čim da terorizira Ukrajinu, slijepo ubijajući civile - muškarce, žene i djecu, pa čak i ciljajući Europsku uniju', rekla je von der Leyen u izjavi za javnost.

Dodala je da su dvije rakete pale na udaljenosti od 50 metara od zgrade Delegacije EU-a unutar 20 sekundi te da nitko od osoblja nije ozlijeđen. Najavila da će EU nastaviti vršiti maksimalni pritisak na Rusiju.

vezane vijesti

'To znači pooštravanje našeg režima sankcija. Uskoro ćemo izići s 19. paketom oštrih sankcija. Paralelno s tim, napredujemo u radu na zamrznutoj ruskoj imovini kako bismo doprinijeli obrani i obnovi Ukrajine', rekla je von der Leyen

Najavila je da u petak kreće u višednevnu turneju u sedam država članica 'koje jačaju i štite naše vanjske granice s Rusijom i Bjelorusijom'.

Ruski napad na Kijev
  • Ruski napad na Kijev
  • Ruski napad na Kijev
  • Ruski napad na Kijev
  • Ruski napad na Kijev
  • Ruski napad na Kijev
    +3
Ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO

'Želim izraziti punu solidarnost EU-a s njima i podijeliti napredak koji postižemo u izgradnji snažne europske obrambene industrije, posebno putem našeg zajedničkog obrambenog instrumenta SAFE', rekla je.

Najprije će posjetiti Latviju, zatim, Finsku, Estoniju, Poljsku, Litvu, Bugarsku i Rumunjsku. U ruskom napadu na Kijev u noći na četvrtak poginulo je 14 ljudi. Von der Leyen je rekla da je to bio najsmrtonosniji napad dronovima i raketama na ukrajinski glavni grad od srpnja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
obnova željeznice

obnova željeznice

Poznato je tko je dobio poslove na tenderu HŽ Infrastrukture od 61,5 milijuna eura. Ponuda je bilo malo
RAT U UKRAJINI

RAT U UKRAJINI

U strašnom ruskom napadu na Kijev najmanje 14 poginulih, među njima troje djece
OVO ZABRINJAVA

OVO ZABRINJAVA

Znanstvenici testirali 155 najpopularnijih napitaka: Evo koji imaju najviše mikroplastike

najpopularnije

Još vijesti