Nakon napada na Kijev: Von der Leyen najavila 19. paket sankcija protiv Rusije

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u četvrtak nove sankcije protiv Rusije nakon noćašnjeg ruskog napada na Kijev u kojem je oštećeno sjedište Delegacije EU-a u tom gradu

'Sinoćnji napad pokazuje da Kremlj neće stati ni pred čim da terorizira Ukrajinu, slijepo ubijajući civile - muškarce, žene i djecu, pa čak i ciljajući Europsku uniju', rekla je von der Leyen u izjavi za javnost. Dodala je da su dvije rakete pale na udaljenosti od 50 metara od zgrade Delegacije EU-a unutar 20 sekundi te da nitko od osoblja nije ozlijeđen. Najavila da će EU nastaviti vršiti maksimalni pritisak na Rusiju.

'To znači pooštravanje našeg režima sankcija. Uskoro ćemo izići s 19. paketom oštrih sankcija. Paralelno s tim, napredujemo u radu na zamrznutoj ruskoj imovini kako bismo doprinijeli obrani i obnovi Ukrajine', rekla je von der Leyen Najavila je da u petak kreće u višednevnu turneju u sedam država članica 'koje jačaju i štite naše vanjske granice s Rusijom i Bjelorusijom'.

Ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO







