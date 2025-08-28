U strašnom ruskom napadu na Kijev najmanje 14 poginulih, među njima troje djece

Najmanje 14 ljudi među kojima troje djece poginulo je u noći na četvrtak u ruskom napadu na Kijev, u jednom od najjačih ruskih zračnih napada na Ukrajinu, objavile su vlasti a prenose agencije

Timur Tkačenko, šef kijevske vojne uprave, kaže da su djeca imala dvije, 14 i 17 godina. Deseci su ozlijeđeni, prema predsjedniku Volodimiru Zelenskiju, koji optužuje Moskvu da je izabrala 'projektile umjesto pregovaračkog stola'. 'Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola. Ona bira nastavak ubija'ja umjesto okončanja rata', napisao je Zelenskij na X-u. 'Još jedan masovni napad na naše gradove. Još ubojstava", dodao je.

Ukrajina očekuje 'reakciju' iz svijeta, posebno nove sankcije, dodao je, pozivajući prije svega Kinu, koja je ruski saveznik, i Mađarsku kao članicu EU-a da usvoje čvršće pozicije. Dužnosnici su rekli da je u napadu o ozlijeđeno 38 osoba. Rusija je u noći na četvrtak ispalila 598 dronova i 31 balistički i krstareći projektil na Ukrajinu, objavile su ukrajinske zračne snage. Europska unija u četvrtak je snažno osudila noćašnji ruski napad na Kijev u kojem je pogođeno i sjedište Delegacije EU-a u Ukrajini. U istom bloku kao i zgrada Delegacije EU-a u Kijevu nalaze se uredi British Councila, koji su također oštećeni u ruskim napadima tijekom noći.

Ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO







+3 Ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO