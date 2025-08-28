Rusi poslali balističku raketu na Kijev? Od udara se srušila peterokatnica, poginulo i dijete

U velikom ruskom napadu na Kijev tijekom noći sa srijede na četvrtak poginule su najmanje tri osobe, od čega jedno dijete, a najmanje je 12 ozlijeđenih
Ukrajinska vojska izvijestila je o troje mrtvih, uključujući 14-godišnjeg dječaka, te najmanje 12 ozlijeđenih, navodeći kao razlog napad raketama i dronovima koji je prouzročio štetu u nekoliko naselja. "Prema prvim informacijama u okrugu Darnicki srušila se peterokatnica", rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.
Šef vojne uprave glavnog grada Timur Tkačenko prethodno je spomenuo "ruski balistički napad" zbog kojeg je došlo do požara u vrtiću i stambenoj zgradi.
"To je sve što treba znati o terorističkoj državi, Putinu i njihovoj 'želji' za mirom", reagirao je predstojnik ureda predsjednika Andrij Jermak na Telegramu.
Masovni napad doveo do nestanka struje
I Ukrajinske željeznice izvijestile su o "masovnom napadu" Rusije koji je uzrokovao nestanke struje u središnjoj regiji Vinicja, zbog čega je došlo do velikih kašnjenja u prometu.
Ruska vojska, koja okupira oko 20% Ukrajine, na istoku i jugu, ubrzala je svoje napredovanje na terenu posljednjih mjeseci boreći se protiv manjih i slabije opremljenih ukrajinskih jedinica.
Rusi prodrli u Dnjepropetrovku regiju
Ukrajina je u utorak prvi put priznala da su ruski vojnici prodrli u Dnjepropetrovsku regiju na istoku, a Moskva još od srpnja tvrdi da u njoj napreduje.
Ova regija nije jedna od pet ukrajinskih regija za koje Moskva tvrdi da ih je anektirala.