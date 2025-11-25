Čelnici europskih zemalja koje podržavaju Ukrajinu u sklopu takozvane koalicije voljnih u utorak su tijekom videopoziva s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom inzistirali na tome da se nastavi sa sankcijama protiv Rusije, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen

'Budući da je pritisak jedini jezik na koji Rusija odgovara, nastavit ćemo ga povećati dok ne bude iskrene spremnosti za angažman za uvjerljiv put prema miru', rekla je u objavi na društvenoj platformi X.

Today, the partners of the Coalition of the Willing convened to discuss ongoing negotiations toward a just and lasting peace for Ukraine.



In recent days and hours, we have seen solid and encouraging progress.



We welcomed the presence of US Secretary of State Marco Rubio during… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2025

Dodala je da će koalicija nastaviti podržavati Ukrajinu i da se središnja točka pregovora tiče financiranja Ukrajine, koje uključuje korištenje zamrznute ruske imovine u inozemstvu. Na sastanku kojem su zajedno predsjedali francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, vođe su odlučili osnovati radnu skupinu sastavljenu od dužnosnika iz Sjedinjenih Američkih Država i zemalja članica koalicije kako bi ojačali sigurnosna jamstva, izjavili su novinarima francuski dužnosnici.

Koalicija će osnovati radnu skupinu predvođenu Francuskom i Velikom Britanijom uz blisku suradnju s Turskom i, po prvi put, SAD-om kako bi se odredile pojedinosti o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu jednom kada se postigne mirovni sporazum, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron na konferenciji za novinare nakon sastanka. 'Tijekom idućih nekoliko dana, finalizirat ćemo doprinose svake strane i finalizirati ova sigurnosna jamstva. To je ključno za Ukrajince, ključno za pregovore o uvjerljivom miru i zadržavanje pritiska na Rusiji', istaknuo je. Macron je rekao da će Francuska s drugim zemljama članicama Europske unije finalizirati i rješenje o financijskoj potpori za Ukrajinu korištenjem zamrznute ruske imovine.

