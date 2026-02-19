Užas u Londonu: Mladić ubijen, dječak u kritičnom stanju nakon napada nožem u skate parku

Dodali su kako su ‘četiri osobe uhićene u vezi s incidentom i trenutačno se nalaze u policijskom pritvoru’. Riječ je o dvojici tinejdžera te muškarcu i ženi, svi iz Northamptona.

U priopćenju policije stoji: ‘Nažalost, unatoč najboljim naporima građana i hitnih službi, muškarac u dvadesetima proglašen je mrtvim na mjestu događaja, dok je tinejdžer prevezen u bolnicu s ozljedama opasnima po život. On je i dalje u kritičnom stanju.’

Policija grofovije Northamptonshire pokrenula je istragu nakon što su u srijedu hitne službe pozvane u park u Ringwayu zbog dojave da su dvije osobe izbodene ‘tijekom svađe’, javlja Guardian .

Detektivska inspektorica Torie Harrison iz Jedinice za specijalne operacije East Midlandsa izjavila je: ‘Ovo je tragičan incident u kojem je muškarac, nažalost, izgubio život, a tinejdžer je u kritičnom stanju. Naše su misli uz njihove obitelji u ovom iznimno teškom trenutku.

‘Znamo da incidenti ove prirode mogu izazvati zabrinutost u susjedstvu i široj zajednici te želim uvjeriti javnost da tim predanih policajaca intenzivno radi kako bi se utvrdilo što se dogodilo.

Najavljene policijske ophodnje

‘Policijske ophodnje visoke vidljivosti odvijat će se na tom području kako bi se umirila lokalna zajednica. Pozivam sve koji imaju bilo kakvih nedoumica da se obrate našim policajcima, koji će rado pomoći. ‘Uhićenja su provedena odmah, a istraga se nastavlja ubrzanim tempom. I dalje apeliram na sve svjedoke ili osobe koje imaju informacije, a još se nisu javile policiji, da to učine.’

Policija je također poručila da će kordon u parku ostati na snazi dok traje očevid. Nekoliko prometnica u okolici je zatvoreno, a građane se poziva da, ako je moguće, izbjegavaju to područje.

Istrage od vrata do vrata

‘Uz istrage od vrata do vrata, pojačana policijska prisutnost ostat će na tom području, uključujući ophodnje visoke vidljivosti, kako bi se zajednici pružila sigurnost i podrška’, priopćili su iz policije.

Dužnosnici su pozvali sve koji posjeduju snimke nadzornih kamera ili videozapise s mobitela da ih dostave policiji. Vijeće Zapadnog Northamptonshirea objavilo je na Facebooku: ‘Šokirani smo i duboko potreseni ovim strašnim incidentom u Briar Hillu. Ako ste bili svjedok ili imate bilo kakve informacije, molimo vas da što prije kontaktirate policiju.’