Vojni analitičar o Bahmutu: Crvenu armiju natjerali su da iskrvari. Igra se igra koja je u vojsci poznata

Vojni analitičar Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV komentirao je bitku za Bahmut, ukrajinski grad za koji se već mjesecima vode krvave borbe

"Ukrajinci savršeno dobro znaju što im je potrebno za protuofenzivu i komunicirali su to sa svijetom. Ono što se novo uvodi jesu bombe velikog dometa s izravnim pogotkom navođene GPS-om. One su prije dva tjedna došle u Ukrajinu. Što im još treba? Radi se o tome da su natjerali Ruse da malo ranije krenu u operaciju i u ovim trenucima, posebno posljednjih 15 dana, u Bahmutu su elitne postrojbe, i Wagnera, i Crvene armije", rekao je Mandić za Dnevnik Nove TV.

"Zasad smo od Velike Britanije i SAD-a saznali da je odnos poginulih u Bahmutu sedam naprema jedan u korist Ukrajine. To znači da su Crvenu armiju natjerali da iskrvari i igra se igra koja je u vojsci poznata: dat ću vam prostor za vrijeme. Kupuju vrijeme da bi bili spremni za protuofenzive. To nikako ne znači da će te operacije biti u Bahmutu", dodao je.

"Što se tiče planiranja, upravljanja i vođenja vojske, Ukrajinci su rusku vojsku smjestili u dječačku klupu. To je iznenađenje samo onima koji ovo nisu pratili", istaknuo je.

Vojni je analitičar u Dnevniku Nove TV komentirao i situaciji u Gruziji, gdje su zbog novog zakona izbili prosvjedi.

"Ono što nije uspjelo u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, sada uspijeva u Gruziji – to je da se ljude proglasi stranim agentima. To je prepisivanje onoga što je Rusija već napravila. To nije ništa novo. Bez obzira na javno izrečenu volju da se ide prema Europskoj uniji, njihovi su vrhovnici poslušnici Moskve", zaključio je Mandić.